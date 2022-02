Trener oskarżony o molestowanie. Miał robić zdjęcia nagim zawodniczkom

Amerykańskie Stowarzyszenie Narciarstwa i Snowboardu potwierdziło, że bada zarzuty wobec trenera Petera Foleya. Szkoleniowiec amerykańskiej reprezentacji snowboardowej został oskarżony o molestowanie seksualne i nieobyczajne zachowanie przez byłą podopieczną.

Pekin 2022. Trener amerykańskiej kadry oskarżony o molestowanie

Callan Chythlook-Sifsof, olimpijka z Vancouver, nagłośniła sprawę w mediach społecznościowych. Opublikowała na Instagramie szereg wpisów, w których opisała, z czym musiała zmagać się przez lata. 32-latka oskarżyła Foleya o molestowanie seksualne i robienie "nagich zdjęć zawodniczkom przez ponad dekadę"



- Nie mogę oglądać kolejnych igrzysk olimpijskich, nie mówiąc tego publicznie - napisała Chythlook-Sifsof, która oskarżyła również 30-letniego Hagena Kearneya. Amerykanin wystartował w Pekinie w snowcrossie. W przeszłości miał się dopuścić zastraszania i używania rasistowskich obelg.



- Taka jest prawda. Nie będę już dłużej nosić tego w sobie, to było dziwaczne. Ludzie, których wymieniłam, zachowywali się toksycznie, ale prawda jest taka, że takie zachowanie było pod ochroną. Rzeczy, które nie są w porządku, był uważane za normalne. Inni sportowcy zaangażowali się w to i uczestniczyli w dziwnej strukturze stworzonej przez Petera Foleya. To sprawiło, że zawodniczki stały się ofiarami przemocy seksualnej - podkreśliła Chythlook-Sifsof.

Pekin 2022. Amerykańskie Stowarzyszenie Narciarstwa i Snowboardu wszczęło śledztwo

Sprawa nie przeszła przez echa w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie Stowarzyszenie Narciarstwa i Snowboardu wydało komunikat, w którym potwierdziło wszczęcie śledztwa. "Zarzuty traktujemy bardzo poważnie, są one obecnie analizowane" - czytamy.