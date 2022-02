Kanada dotychczas zdobyła na igrzyskach olimpijskich dziewięć złotych medali w hokeju na lodzie, najwięcej w historii. Dorównuje jej pod tym względem tylko Związek Radziecki, ale wyłącznie liczony razem z Rosją i jej wersjami, jak obecny Rosyjski Komitet Olimpijski. Dodajmy do tego dwa złote krążki Stanów Zjednoczonych podczas organizowanych przez nie igrzysk zimowych w 1960 i 1980 roku, z "cudem w Lake Placid" na czele - to da nam obraz dominacji Ameryki Północnej w hokeju.

Dominacja ta jest oczywista - liga NHL jest najlepsza na świecie, a w jej szeregach gra rzecz jasna najwięcej Kanadyjczyków i Amerykanów. Pierwszych jest ponad 460, drugich - niemal 300. Trzecią nacją w amerykańskiej lidze są Szwedzi ze 100 hokeistami, co daje obraz tego, gdzie bije serce hokeja na lodzie na świecie.

Pekin 2022. Kanada i USA poza turniejem hokeja

Podczas igrzysk w Pekinie jednak ani olimpijska reprezentacja kanady, ani USA nie dotarły nawet do półfinału i nie będą walczyły o medal, a jest to sytuacja niespotykana. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze zawodnicy NHL startują na turnieju olimpijskim, a wręcz w historii zdarzało się to rzadko, to jednak USA i Kanada dawały sobie radę nawet przy pomocy zawodników spoza profesjonalnej ligi. "Cudu w Lake Placid" w 1980 roku dokonali wszak właśnie tacy zawodnicy.



Tylko dwukrotnie dotąd mieliśmy półfinały bez obu reprezentacji z Ameryki Północnej - w 1976 roku w Innsbrucku, gdy do strefy medalowej dotarły ZSRR, Czechosłowacja, Finlandia oraz dość nieoczekiwanie ekipa Republiki Federalnej Niemiec, a także w 2006 roku w Turynie, gdy o medale walczyły ostatecznie Szwecja, Finlandia, Czechy i Rosja. Teraz to trzeci przypadek, bo w Pekinie w półfinale zabrakło Kanady po porażce ze Szwedami oraz USA po przegranych karnych ze Słowacją.





Pekin 2022. Półfinały w hokeju. Kiedy mecze?

W półfinałach turnieju hokejowego zagrają: Szwecja z hokeistami rosyjskimi oraz Finlandia ze Słowacją. Dla Słowaków to drugi w dziejach igrzysk półfinał, po udanym występie w Vancouver w 2010 roku, gdy zajęli czwarte miejsce. Mecze w piątek 18 lutego.