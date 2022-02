Johannes Thingnes Boe wystartował w Pekinie na swoich trzecich igrzyskach olimpijskich. Utalentowany biathlonista w poprzednich latach zaliczył już występy w Soczi i Pjongczangu, gdzie zdobył trzy medale.



Pekin 2022. Johannes Thingnes Boe multimedalistą w biathlonie

Na igrzyskach w Pekinie Johannes Thingnes Boe sięgnął po złoto w sprincie, był najlepszy w sztafecie mieszanej oraz sztafecie mężczyzn. Na zakończenie biathlonowych zmagań na zimowych igrzyskach w Pekinie triumfował także w biegu masowym.

Ponadto J.T. Boe uzyskał brąz w biegu indywidualnym. Norweg nie stanął na podium w Pekinie tylko w biegu pościgowym, w którym był piąty. Multimedalista Johannes Thingnes Boe to z jeden z największych wygranych zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Łącznie Norweg w wieku niespełna 29 lat posiada na koncie pięć złotych medali igrzysk olimpijskich, dwa srebrne i brązowy.



Ma również na swoim koncie liczne osiągnięcia w zawodach mistrzostw Europy i mistrzostw świata Przybliżamy, kim jest norweski sportowiec.



Oto kilka ciekawostek z życia biathlonisty!



Reklama

Spis treści: 01 Pekin 2022. Johannes Thingnes Boe multimedalistą w biathlonie

02 Johannes Thingnes Boe: wiek biathlonisty. Ile ma lat?

03 Johannes Thingnes Boe: znak zodiaku

04 Johannes Thingnes Boe: skąd pochodzi, gdzie mieszka?

05 Johannes Thingnes Boe: rodzice

06 Johannes Thingnes Boe: rodzeństwo

07 Johannes Thingnes Boe: wzrost, waga

08 Johannes Thingnes Boe: żona. Biathlonista ma piękną partnerkę!

09 Johannes Thingnes Boe: dziecko. Wziął urlop tacierzyński

10 Johannes Thingnes Boe: lubi sprzątać

11 Johannes Thingnes Boe: kocha piłkę nożną

12 Johannes Thingnes Boe: Instagram





Johannes Thingnes Boe: wiek biathlonisty. Ile ma lat?

Johannes Thingnes Boe urodził się 16 maja 1993 roku. Oznacza to, że znany biathlonista ma obecnie 28 lat.

Johannes Thingnes Boe: znak zodiaku

Z daty urodzenia sportowca wynika, że jego znak zodiaku to Byk.



Johannes Thingnes Boe: skąd pochodzi, gdzie mieszka?

Johannes Boe pochodzi z niewielkiej norweskiej miejscowości Stryn w hrabstwie Vestland, jednak razem z rodziną mieszka w stolicy Norwegii, Oslo.



Johannes Thingnes Boe: rodzice

Rodzice Johannesa Boe nie mieli zbyt wiele wspólnego z biathlonem i można powiedzieć, że to przypadek sprawił, iż on i jego brat związali się z tą dyscypliną.



Sport mają jednak we krwi, bo ojciec, Klement przez pewien czas uprawiał narciarstwo alpejskie. Matka, Aslaug Hilde biegała natomiast na nartach.



Właściciel domu, w którym kobieta wynajmowała pokój, był liderem zespołu biathlonowego i zaproponował jej, aby przyprowadziła swoje dzieci na trening. Tak to się zaczęło.



Johannes Thingnes Boe: rodzeństwo

Johannes Thingnes Boe ma starszego o pięć lat brata, który również jest znanym na całym świecie biathlonistą.

Tarjei Boe ma 33 lata i również kilkukrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich, w tym w Pekinie, gdzie również wywalczył cztery medale (dwa złote, srebro i brąz).



Johannes Boe wielokrotnie wspominał, że to brat zainspirował go do rozpoczęcia przygody z biathlonem. Zawsze był dla niego zarazem rywalem, jak i ogromnym wsparciem, choć na początku kariery sportowej żył w jego cieniu.



Tarjei był wielką gwiazdą i było dla mnie bardzo użyteczne, że mogłem oglądać nie tylko jego występy, ale i zachowanie poza trasą. Uczyłem się od niego jak podchodzić do treningu, radzić sobie z presją mediów i jak czerpać radość z tego wspaniałego sportu. Stale słuchałem, że jestem tylko jego młodszym bratem, ludzie wywierali na mnie sporo presji i nie wierzyli we mnie, więc chciałem im udowodnić, że nie tylko mój brat potrafi wygrywać. W końcu został moim największym rywalem, ale i przyjacielem.

- mówił o swoim bracie Johannes Boe.





Johannes Thingnes Boe: wzrost, waga

Johannes Boe z pewnością nie należy do niskich sportowców. Biathlonista ma 187 cm wzrostu i waży około 80 kg.



Johannes Thingnes Boe: żona. Biathlonista ma piękną partnerkę!

Instagram Post

Johannes Boe wziął ślub latem 2018 roku. Jego żoną została piękna i ambitna studentka prawa, Hedda Daehli Boe.

Kobieta zawsze marzyła o weselu na rodzinnej farmie niedaleko Hedmark, a mistrz olimpijski z Pjongczangu 2018 postanowił spełnić to marzenie.

Johannes Thingnes Boe: dziecko. Wziął urlop tacierzyński

Johannes Thingnes Boe i jego żona, Hedda 13 stycznia 2020 roku zostali rodzicami.

Świeżo upieczony tata z okazji narodzin syna Gustava wziął urlop ojcowski.

Instagram Post

Sport i pieniądze na nim zarabiane to nie wszystko. Najbardziej w życiu liczy się rodzina. Zajmę się dzieckiem i matką tak długo, jak to będzie potrzebne. To przecież ważniejsza sprawa niż kolejne zawody.

- mówił Johannes Boe.



Gdy tylko może, chętnie spędza czas z dzieckiem w ogrodzie i na wspólnych spacerach.



Johannes Thingnes Boe: lubi sprzątać

Dość nietypową ciekawostką na temat Johannesa Boe jest to, że biathlonista lubi sprzątać. Podobno denerwuje go, jeśli coś jest brudne albo krzywo ułożone.



Johannes Thingnes Boe: kocha piłkę nożną

Popularny sportowiec uwielbia piłkę nożną. Przez krótki czas brał nawet udział w treningach trzecioligowego klubu w rodzinnej miejscowości Stryn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO PEKIN - GRAMY DALEJ! Flesz 17.02 (Odc. 8). Skoczkowie wrócili do Polski. WIDEO INTERIA.TV

Johannes Thingnes Boe: Instagram

Johannes Boe w przerwie pomiędzy zawodami sportowymi oraz opieką nad synem znajduje również czas dla fanów w mediach społecznościowych.



Biathlonista prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami zdjęciami z życia zawodowego oraz prywatnego.



Instagram Post