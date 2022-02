Oficjalną piosenką na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie jest optymistyczne "Together for a shared future", 21-letniego chińskiego artysty, Jacksona Yee. Kompozycja systematycznie zyskuje na popularności, chociaż trudno stwierdzić, czy ma szansę dorównać zainteresowaniem najlepszym oficjalnym piosenkom igrzysk olimpijskich na przestrzeni lat.



Oto nasz top 7 olimpijskich hitów!



Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Muse "Survival"

"Survival" Muse to utwór, który w opinii wielu osób nie powinien znaleźć się w zestawieniu najlepszych oficjalnych piosenek igrzysk olimpijskich. Jest to kompozycja z gatunku tych, które kocha się albo nienawidzi. Nie można jednak zarzucić jej, że nie zapada w pamięć. Poza tym ciężkie brzmienie wydaje się świetnie pasować do tekstu o determinacji w dążeniu do wygranej za wszelką cenę.



Zespół Muse wykonał "Survival" podczas ceremonii igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Połączenie rocka alternatywnego i progresywnego z muzyką poważną i elektronicznym brzmieniem sprawia, że obok tej piosenki na igrzyska olimpijskie nie sposób jest przejść obojętnie.



Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Koreana "Hand in hand"

Oficjalny utwór letnich igrzysk olimpijskich Seul 1988, czyli "Hand to hand" Koreany, jest żywy i optymistyczny.



Ta piosenka na igrzyska olimpijskie to dwujęzyczna kompozycja, która swoim klimatem oraz rytmem perfekcyjnie wpasowała się w lata 80. Utwór wykonano po koreańsku i angielsku, co wówczas było dość niecodzienne.



Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Gloria Estefan "Reach"

Gloria Estefan i jej "Reach" to piosenka na igrzyska olimpijskie Atlanta 1996. Pomimo upływu lat, utwór wykonany przez kubańsko-amerykańską gwiazdę wciąż pozostaje bardzo uniwersalny.

Chór gospel i bębny nadały balladzie niepowtarzalnego klimatu, a tekst o przezwyciężaniu trudnych czasów zapada w pamięć.

Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: David Foster "Winter games"

"Winter games" to kolejna propozycja, którą umieszczamy w zestawieniu najlepszych piosenek igrzysk olimpijskich w historii.



Już sam tytuł tej żywej i radosnej piosenki na igrzyska olimpijskie zapowiada, że jest to utwór na zimową olimpiadę.



Po dodaniu do kompozycji Davida Fostera tekstu, zmieniono go jednak na "Can't you feel it?" Trzeba przyznać, że oficjalna piosenka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Calgary z 1988 roku sprawia, że aż chce się tańczyć.





Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Björk "Oceania"

Wśród najlepszych oficjalnych piosenek na igrzyska olimpijskie nie można pominąć islandzkiej artystki Björk i awangardowego "Oceania". Zarówno oficjalny teledysk, jak i wykonanie utworu na żywo podczas letnich igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku są niepowtarzalne.

Niebanalną kompozycję i sposób, w jaki zaprezentowano ją podczas ceremonii otwarcia, doceniono zresztą rok później nominacją artystki do nagrody Grammy za najlepszy kobiecy występ pop. Ta piosenka na igrzyska olimpijskie to opowieść o ewolucji ludzi z punktu widzenia oceanu.



Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Freddie Mercury i Montserrat Caballé "Barcelona"

Freddie Mercury był artystą wielowymiarowym i jego zamiłowanie do muzyki operowej widać już m.in. po utworze "Bohemian Rhapsody". Nic jednak nie dowiodło jego słabości do opery tak bardzo, jak piosenka na igrzyska olimpijskie w Barcelonie w 1992 roku.



Duet artysty z hiszpańską sopranistą Montserrat Caballe był strzałem w dziesiątkę i hitem igrzysk olimpijskich, pomimo tego, że Freddie Mercury nie doczekał samej imprezy. Zmarł osiem miesięcy przed najważniejszą sportową imprezą czterolecia.



Najlepsze piosenki na igrzyska olimpijskie: Whithey Houston "One Moment In Time"

Mówiąc o gwiazdach wśród wykonawców najlepszych oficjalnych piosenek na igrzyska, nie można pominąć genialnej Whitney Houston. Jej "One Moment in Time" do dziś jest uważany za "hymn" wszystkich sportowców, a niektórzy uważają, że to właśnie tę piosenkę na igrzyskach olimpijskich powinno wykonywać się co roku.

Utwór, podobnie jak "Hand in hand" Koreany, został napisany na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Seulu w 1988 i do dziś często mówi się o nim jako o przykładzie dobrze skomponowanej piosenki na olimpiadę. Autorami tekstu o wierze w siebie i walce z przeciwnościami losu byli Albert Hammond i John Betis, a za produkcję odpowiadał Narada Michael Walden.

