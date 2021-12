37-latek nie ukrywa, że będzie mu w związku z tym towarzyszyć trema.

- Oczywiście, że będą nerwy (z powodu nowego wyzwania - red.). To będzie mini wersja tremy, jaka towarzyszyła mi podczas zawodów olimpijskich - powiedział dwukrotny złoty medalista igrzysk cytowany na stronie charlotteobserver.com.

Amerykanin zakończył karierę w lutym z powodu kłopotów ze zdrowiem. Nie zdołał nawet pożegnać się z publicznością, gdyż ze względu na kontuzję pleców musiał odwołać udział w slalomie gigancie podczas mistrzostw świata w Cortina d'Ampezzo. Ta rywalizacja miała być ostatnią w karierze.

Pierwotnie miał w planach udział sportowy w igrzyskach w Pekinie, bo marzył o tym, by wyprzedzić Bode Millera i zostać najstarszym amerykańskim olimpijczykiem -alpejczykiem. Kłopoty zdrowotne pokrzyżowały jego marzenia.

Ligety w Turynie (2006) sięgnął po mistrzostwo olimpijskie w kombinacji, a po raz drugi złoty medal igrzysk wywalczył w Soczi (2014), triumfując w slalomie gigancie. W Pjongczangu w 2018 r. najwyższe miejsce - piąte - zajął w kombinacji. Startował też w Vancouver (2010), gdzie uplasował się na piątej pozycji, także w kombinacji.

W dorobku ma także pięć tytułów mistrza świata - pierwszy z 2011 w gigancie rozegranym w Garmisch-Partenkirchen, ostatni z 2015 r także w tej konkurencji z Beaver Creek. Pięć razy zdobył małą "Kryształową Kulę" właśnie w slalomie gigancie, w której to konkurencji odniósł 24 z 25 zwycięstw w Pucharze Świata. Na podium zawodów tego cyklu stawał 52 razy. Słynny Austriak Marcel Hirscher nazwał go "Mr. GS" w nawiązaniu do specjalizacji Amerykanina.

