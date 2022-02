Szwedzi dopięli swego! Wielkie emocje w meczu o złoto

W Pjongczangu tytuł mistrzów olimpijskich wywalczyli Amerykanie, ale w Pekinie pożegnali się z szansami na obronę tytułu już na poziomie półfinałów. Przed czterema laty zawodnicy z USA pokonali Szwedów, którzy ponownie znaleźli się w wielkim finale, tym razem mając nadzieję, na to, że staną w końcu na najwyższym stopniu podium, bowiem warto przypomnieć, że w Soczi mieli brązowe medale.



Zaczęli bardzo dobrze, bowiem po trzech endach prowadzili z Wielką Brytanią już 3:1. Jednak Szkoci, reprezentujący brytyjskie barwy, nie zamierzali się poddawać i po dziewięciu endach było już tylko 4:3 dla Skandynawów, co zapowiadało wielkie emocje w końcówce tego pojedynku.



Szkoci nie zawiedli i doprowadzili do remisu, co zaowocowało extra endem. Tam jednak prawo do ostatniego kamienia mieli Szwedzi. I wykorzystali ten atut, wygrywając finałowe spotkanie 5:4 i sięgając po złoty medal.



W meczu o brązowe medale Kanadyjczycy pokonali ekipę Stanów Zjednoczonych 8:5.