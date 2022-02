"Spotkamy się. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny Shuai Peng" - powiedział Bach, na konferencji prasowej związanej z rozpoczynającymi się 4 lutego w stolicy Chin igrzyskami olimpijskimi.

Prezes MKOl-u, rozmawiał już z tenisistką w listopadzie, ale telefonicznie, kiedy zaprosił ją na kolację. Spotkają się, kiedy Shuai Peng zostanie dopuszczona do olimpijskiej "bańki", stworzonej na igrzyska w Pekinie dla uczestników, aby spróbować zapobiec wybuchom ognisk koronawirusa podczas zawodów.





Pekin 2022. Bach o sprawie Shuai Peng: To musi być jej decyzja

Bach zapytany, czy będzie nalegał na dochodzenie w sprawie zarzutów wysuniętych przez Shuai Peng, co na pewno rozgniewa chińskie władze, stwierdził, że najpierw musi porozmawiać z samą tenisistką, żeby zobaczyć, czy ona chce śledztwa. " To musi być jej decyzja. To jej życie. To jej zarzuty" - przyznał.



Status Shuai Peng jest Chinach tak drażliwą kwestią, że miejscowy tłumacz obsługujący konferencję prasową, nie wymienił jej nazwiska podczas przekazywania pytań i odpowiedzi.



