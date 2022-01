Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego(MKOl) Thomas Bach spotkał się w Pekinie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. O przyjęciu Bacha przez głowę najludniejszego państwa świata poinformowała agencja państwowa Nowe Chiny. Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 4 lutego.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia wybuchu pandemii koronawirusa na początku 2020 roku. Od tamtej pory była to jedna z nielicznych okazji, kiedy chiński prezydent spotkał się z obcokrajowcem. Bach poleciał do Pekinu w sobotę i na wszelki wypadek spędził trzy dni na kwarantannie. Lider MKOl podkreślił w rozmowie z prezydentem Xi, że Chiny stały się teraz krajem sportów zimowych i rozpoczyna się tym samym nowa era tych sportów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Wioska olimpijska ogrodzona i pilnie strzeżona. Pekin gotowy na przyjazd sportowców. WIDEO AFP

"Obaj liderzy mówili o silnym poparciu społeczności międzynarodowej dla igrzysk olimpijskich w Pekinie" - podała oficjalna strona internetowa MKOl.

Organizacja zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie od pewnego czasu jest gorącym tematem rozmów politycznych. Niektóre zachodnie kraju, śladem Białego Domu, ogłosiły dyplomatyczny bojkot. Powodem jest łamanie praw człowieka przez władze Państwa Środka.

Do bojkotu przyłączyła się m.in. administracja Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii oraz Danii. Bach przy okazji omówił również z prezydentem Chin podjęte środki bezpieczeństwa przeciwko koronawirusowi. Będę one ostrzejsze niż pół roku temu podczas letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Do Chin mogą przyjechać tylko w pełni zaszczepieni olimpijczycy. W innym wypadku musieliby poddać się trzytygodniowej kwarantannie. Testy PCR są wymagane zarówno przed podróżą jak i zaraz po przybyciu oraz codziennie na miejscu. Igrzyska olimpijskie odbędą się w "zamkniętej bańce". Nie będzie możliwy kontakt zagranicznych gości z miejscową ludnością. Chiny przestrzegają zasady "zerowej ochrony bezpieczeństwa" i na bieżąco wprowadzają energiczne środki w poszczególnych regionach kraju dotyczące przeciwdziała pandemii COVID-19.

mask/ sab/