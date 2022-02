Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie

Po raz pierwszy w historii zimowe igrzyska olimpijskie zostały zorganizowane w 1924 r. u podnóża Alp, we francuskim Chamonix. Trwały one od 25 stycznia do 5 lutego. W tym czasie w 16 konkurencjach sportowych zmierzyło się ze sobą 314 zawodników z 16 różnych krajów. Było wśród nich 7 Polaków.

Zimowe igrzyska olimpijskie - lista gospodarzy

Poniżej przedstawiamy pełną listę gospodarzy (organizatorów) zimowych igrzysk olimpijskich. W 1940 i 1944 roku z powodu wojny nie doszło do zimowych igrzysk olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen i w Cortinie d'Ampezzo.

Chamonix 1924 (Francja)

Sankt Moritz 1928 (Szwajcaria)

Lake Placid 1932 (Stany Zjednoczone)

Garmisch-Partenkirchen (III Rzesza)

Sankt Moritz 1948 (Szwajcaria)

Oslo 1952 (Norwegia)

Cortina d'Ampezzo 1956 (Włochy)

Squaw Valley 1960 (Stany Zjednoczone)

Innsbruck 1964 (Austria)

Grenoble 1968 (Francja)

Sapporo 1972 (Japonia)

Innsbruck 1976 (Austria)

Lake Placid 1980 (Stany Zjednoczone)

Sarajewo 1984 (Jugosławia)

Calgary 1988 (Kanada)

Albertville 1992 (Francja)

Lillehammer 1994 (Norwegia)

Nagano 1998 (Japonia)

Salt Lake City 2002 (Stany Zjednoczone)

Turyn 2006 (Włochy)

Vancouver 2010 (Kanada)

Soczi 2014 (Rosja)

Pjongczang 2018 (Korea Południowa)

Pekin 2022 (Chiny)

Kto gospodarzem zimowych igrzysk po Pekinie? Kolejny organizator znany

Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 odbędą się w Pekinie. Miłośnicy sportu już dziś mogą jednak sprawdzić, jakie państwa zorganizują je w kolejnych latach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił bowiem, że zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się we Włoszech, w miejscowości Cortina d’Ampezzo i w Mediolanie. Natomiast o jeszcze kolejne igrzyska, w 2030 r., ma starać się m.in. japońskie Sapporo oraz Barcelona.