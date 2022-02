Słynna rywalka Justyny Kowalczyk załamana. Mówi głośno o swej bezradności

Bartosz Nosal Pekin 2022

Charlotte Kalla chciała, by igrzyska Pekin 2022 były czwartymi z rzędu, na których zdobędzie olimpijski medal. Najlepiej - tak jak w Vancouver, Soczi i Pjongczangu - złoty lub srebrny. Słynna szwedzka biegaczka i przez lata wielka rywalka Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich, po swoim słabym starcie w środę na 10 km techniką klasyczną (20. miejsce), była załamana. - Nie wiem, co zrobić, by było lepiej - mówiła Charlotte Kalla szwedzkim mediom.

Zdjęcie Charlotte Kalla załamana po słabym starcie w biegach narciarskich na igrzyskach Pekin 2022. Na małym zdjęciu z medalami razem z Justyną Kowalczyk / Zuma / Newspix // AFP / AFP / LOIC VENANCE / Newspix