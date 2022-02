W sobotę czwórka polskich skoczków powalczy w Pekinie w kwalifikacjach o udział w niedzielnym konkursie. Na starcie zobaczymy: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Stefana Hulę, który wygrał rywalizację z Pawłem Wąskiem. Czy Kamil Stoch potwierdzi dobrą dyspozycję z treningów?

Pekin 2022. Skoki narciarskie: kwalifikacje. Co przed nami? Kto na starcie?

Po czwartkowych i piątkowych treningach na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie trenerzy reprezentacji narodowych musieli wybrać, kto przystąpi do kwalifikacji konkursu indywidualnego na skoczni normalnej w Pekinie. Do rywalizacji może przystąpić maksymalnie czterech skoczków z jednego kraju. Na treningach zdecydowanie najgorzej spośród Polaków skakał Paweł Wąsek i to jego zabraknie na starcie sobotnich kwalifikacji. - "Stefan skakał tutaj równiej i lepiej ode mnie od początku. Przyjechałem na igrzyska po to, by rywalizować. Jestem zły na siebie, bo nie pokazałem się z dobrej strony. Będę szukał swoich szans na dużej skoczni" - powiedział Onetowi Paweł Wąsek.

Reklama

Zobacz też: Pekin 2022. Małysz: - Jeszcze protestujemy. Ale skoczkowie się z tym pogodzili





W sobotnich kwalifikacjach nie wystąpi Słoweniec Cene Prevc, co jest największą niespodzianką, jeśli chodzi o decyzje trenerów. Cene w minioną niedzielę po raz pierwszy cieszył się z podium Pucharu Świata w Willingen, a w Pekinie na treningach prezentował się zdecydowanie lepiej od Anże Laniszka, który dostał szanse od swojego trenera. Odrzuceni przez szkoleniowców zostali także: Daniel Tschofenig (Austria), Daiki Ito (Japonia), Pius Paschke (Niemcy) i Ilja Mankow (Rosja). Ponadto w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Pekinie nie wystąpią zawodnicy, którzy mieli pozytywny wynik testu na COVID - 19, czyli: Viktor Polasek, Radek Rydl, Niko Kytosaho, Johann Andre Forfang oraz Daniel-Andre Tande. Na starcie zabraknie również Ukraińca Witalija Kaliniczenki. Łącznie do kwalifikacji przystąpi 53 zawodników, co oznacza, że tylko trzech najsłabszych zawodników nie weźmie udziału w niedzielnym konkursie.



Pekin 2022. Skoki narciarskie: kwalifikacje. O której godzinie?

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni normalnej rozpoczną się w sobotę 5 lutego. Początek rywalizacji o godzinie 7.20. Wcześniej, bo o 6.15 przeprowadzona zostanie seria próbna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Ziobro przed IO w Pekinie o szansach medalowych polskich skoczków. WIDEO INTERIA.TV

Pekin 2022. Skoki narciarskie: kwalifikacje. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Transmisja kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej w Pekinie w tv na kanałach Eurosport 1, TVP 1 i TVP Sport. Kwalifikacje można oglądać także online live stream na Polsat Box Go, player.pl i sport.tvp.pl.

Tekstowa relacja "na żywo" - kwalifikacje na skoczni normalnej na sport.interia.pl.

O której godzinie początek kwalifikacji w Pekinie? Godzina 7.20.

Transmisja TV - kwalifikacje w Pekinie: Eurosport 1, TVP 1, TVP Sport.

Skoki narciarskie - online live stream z kwalifikacji Pekin 2022: Polsat Box Go, player.pl i sport.tvp.pl.

Zobacz też: