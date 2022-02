Na zimowych igrzyskach w Pekinie przeprowadzone zostaną jeszcze dwie konkurencje medalowe w skokach narciarskich mężczyzn na skoczni dużej. Zawodnicy rywalizować będą w konkursie indywidualnym oraz drużynowym. Przed czterema laty te starty były niezwykle udane dla reprezentantów Polski. Wówczas Kamil Stoch sięgnął po złoty medal, a reprezentacja cieszyła się z brązu.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Kiedy konkursy na dużej skoczni?

W miniony weekend odbyły się indywidualne konkursy kobiet i mężczyzn na obiekcie normalny w ramach zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Wśród pań w sobotę triumfowała Słowenka Ursa Bogataj, druga była Niemka Katharina Althaus, a na trzeciej pozycji rywalizację ukończyła kolejna z reprezentantek Słowenii - Nika Kriznar. W stawce czterdziestu zawodniczek na 35. miejscu zakończyła rywalizację Kinga Rajda, a 36. była Nicole Konderla.

Wiele radości przysporzył polskim kibicom niedzielny konkurs mężczyzn. W nim brązowy medal (pierwszy dla Polski w Pekinie) wywalczył Dawid Kubacki, a szósty był Kamil Stoch, który na półmetku zmagań okupował trzecią lokatę. W trzeciej "10" konkurs ukończyli Piotr Żyła i Stefan Hula. Wygrał Ryoyu Kobayashi, a drugi był Manuel Fettner.

W poniedziałek odbył się pierwszy w historii konkurs drużyn mieszanych na zimowych igrzyskach. Zwyciężyła pewnie reprezentacja Słowenii, drugie miejsce zajął Rosyjski Komitet Olimpijski, a trzecia pozycja przypadła sensacyjnie Kanadzie. Było to następstwem licznych dyskwalifikacji, m.in. w reprezentacji Niemiec, Austrii i Japonii. Polska w składzie: Rajda, Kubacki, Konderla i Stoch zajęła szóste miejsce.





Zobacz też: Skoki narciarskie. Paweł Wąsek - nowy na igrzyskach. Jego siostra jest narciarką



Teraz czas na rywalizację na dużym obiekcie w Zhangjiakou. O medale na igrzyskach w Pekinie powalczą już wyłącznie mężczyźni. Pierwsze treningi w środę 9 lutego. Walka o skład w reprezentacji Polski na konkurs indywidualny (przeprowadzony zostanie w sobotę 12 lutego) odbędzie się na nowo.

W treningach 9-10 lutego weźmie udział także Paweł Wąsek, który decyzją trenera Michala Doleżala nie skakał w kwalifikacjach oraz konkursie na obiekcie normalnym. Treningi to nie tylko walka o miejsce w kadrze na kwalifikacje do zmagań indywidualnych, ale również przepustka do występu w konkursie drużynowym (14 lutego).



Pekin 2022. Terminarz: o której godzinie skoki na dużym obiekcie?

Środa, 09.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Oficjalny trening mężczyzn

Czwartek, 10.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Oficjalny trening mężczyzn

Piątek, 11.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

10.45 Seria próbna mężczyzn

12.00 Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 12.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn

12.00 Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 13.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

12.00 Oficjalny trening mężczyzn

Poniedziałek, 14.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn

12.00 Konkurs drużynowy mężczyzn

Pekin 2022. Gdzie oglądać skoki na dużym obiekcie? Program transmisji

Piątek, 11.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

10.45 Seria próbna mężczyzn - transmisja w tv na TVP Sport oraz online live stream na tvpsport.pl i player.pl;

12.00 Kwalifikacje mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVP 1 oraz online live stream na Polsat Box Go, player.pl i tvpsport.pl;

Sobota, 12.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn - transmisja w tv na TVP Sport oraz online live stream na tvpsport.pl i player.pl;

12.00 Konkurs indywidualny mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVP 1 oraz online live stream na Polsat Box Go, player.pl i tvpsport.pl;

Poniedziałek, 14.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn - transmisja w tv na TVP 1, TVP Sport oraz online live stream na tvpsport.pl i player.pl;

12.00 Konkurs drużynowy mężczyzn - transmisja w tv na Eurosport 1, TVP 1 i TVP Sport oraz online live stream na Polsat Box Go, player.pl i tvpsport.pl.