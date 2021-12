"Trudno mi o tym myśleć i mówić, ale myślę, że to będzie mój ostatni 'bieg'. Niektórzy uważali, że jestem supersportowcem, nadczłowiekiem, skoro robię te wszystkie rzeczy, ale czas leci, jestem zwykłym człowiekiem... Czuję dumę z tego, co udało się osiągnąć, ale moje ciało odczuwa to wszystko" - powiedział Shaun White w stacji NBC.

Shaun White - król igrzysk

35-letni White jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w swojej konkurencji - oprócz złota Turynie (2006), Vancouver (2010) i Pjongczangu (2018), w zimowych X-Games wywalczył 18 medali, w tym 13 złotych. W igrzyskach startował cztery razy - w Soczi w 2014 r. był czwarty.

Jego pierwsze miejsce w Pjongczangu było jednocześnie setnym złotym medalem wywalczonym przez sportowców USA na zimowych igrzyskach.

Niepowodzeniem zakończyła się natomiast jego próba kwalifikacji do igrzysk w Tokio w skateboardingu.

