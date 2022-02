Nie tak dawno mistrzynią Australian Open została Ashleigh Barty, mocno związana z uchami aborygeńskimi. - Jestem jedną z was - mówiła do rdzennych mieszkańców Australii po wygranej na kocie, a ci machali aborygeńską flagą i napisami "Ash to nasza siostra".

Aborygeni doczekali się wielu znakomitych sportowców, z Cathy Freeman czy Ashleigh Barty na czele. Od rdzennych mieszkańców Australii wywodzą się także Nathan Jawai - pierwszy aborygeński koszykarz w NBA (grał w Toronto Raptors i Minnesota Timberwolves), Frank Roberts - pierwszy aborygeński pięściarz na igrzyskach olimpijskich (Tokio, 1964), Arthur Beetson - pierwszy aborygeński kapitan australijskiej drużyny rugby, pływaczka Samantha Rlley czy Evonne Goolagong - zwyciężczyni Australian Open w latach sidemdziesiątych.



Aborygeńskie korzenie miał też łyżwiarz figurowy Harley Windsor, który w Pjongczang w 2018 roku reprezentował Australię w parze z pochodzącą z Rosji Ekateriną Alexandrovskayą.





Pekin 2022. Czy Jakara Anthony to Aborygenka?

Australijska złota medalistka z Pekinu Jakary Anthony także przyznaje się do aborygeńskich korzeni, więc gdy sięgnęła po złoto w jeździe po muldach, w jej kraju stało się o tym głośno. Okazuje się jednak, że wstępne śledztwo wykazało, iż nie ma żadnych dowodów na to, by zawodniczka tkwiła korzenia w społeczności rdzennych Australijczyków. Ci uważają, że jest inaczej i w Australii rozgorzała dyskusja na ten temat. Sama Jakary Anthony jeszcze sprawy nie skomentowała.





Młoda narciarka jest pierwszą złota medalistką dla Australii w Pekinie, ale nie pierwszą w ogóle. Historyczne złoto dla tego kraju zdobył startujący w short tracku Steve Bradbury, który w Salt Lake City w 2002 roku wykorzystał upadek rywali na lodzie. Na tych samych igrzyskach złoto w skokach w narciarstwie dowolnym zdobyła Alice Camplin. Australia miała też jeszcze trzy złote medale w Turynie i Vancouver zdobyte w narciarstwie dowolnym oraz snowboardzie. Medal Jakary Anthony jest szóstym złotym krążkiem, co znaczy że Australia nie jest daleka od Polski z jej siedmiona złotymi medalami.



Jakara Athony wywodzi się z Cairns w stanie Queensland, który stanowi bazę dla nurków zwiedzających Wielką Rafę Koralową, a nie narciarzy.