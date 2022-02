Potrójny axel to najtrudniejszy skok świata, bowiem jego wykonanie wymaga skoczenia o pół obrotu więcej niż w przypadku innych ewolucji. Tylko część mężczyzn i nieliczne kobiety skaczą ten skok. Do te pory wykonały go na igrzyskach tylko Japonki: Midori Ito (1988, Calgary), Mao Asada (2010, Vancouver) oraz Amerykanka Mirai Nagasu (2018, Pjongczang). Kamiła Walijewa jest czwarta.

Kamiła Walijewa, kandydatka do olimpijskiego złota w kategorii solistek, wygrała solową część zawodów drużynowych w programie skróconym przed Japonką Wakabą Higuchi oraz Kanadyjką Madeline Schizas. Rosja prowadzi w klasyfikacji przed USA i Kanadą. Dokończenie zawodów w poniedziałek.



