W poniedziałek rosyjska kadra łyżwiarska mogła cieszyć się z wielkiego sukcesu - zajęła ona pierwsze miejsce w zawodach drużynowych, wyprzedzając zespoły USA i Japonii. Całość rywalizacji zakończyła się jednak dużym niesmakiem - od kilku dni nie przyznano bowiem medali, choć było to już od dawna w planach organizatorów IO.

Powodem opóźnienia ma być skandal dopingowy w rosyjskiej ekipie. Jak poinformował portal insidethegames.biz, u jednej z zawodniczek - prawdopodobnie 15-letniej Kamiły Walijewej - wykryto niedozwolone substancje w organizmie. Moskiewskie media wskazują, że może chodzić konkretnie o trimetazydynę - związek chemiczny, który w "zwykłych" warunkach stosowany jest w lekach na serce.



Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. Kamiła Walijewa potencjalnym "kłopotem" dla MKOl

Dla organizatorów igrzysk to ciężki orzech do zgryzienia, bowiem według panujących zasad 15-latka jest jeszcze zbyt młoda, by zostać ukaraną za pogwałcenie prawa antydopingowego. "Progiem" w tym przypadku jest wiek 16 lat, więc nawet jeśli wobec Walijewej zostaną wyciągnięte konsekwencje, to powinny być one mniejsze niż w przypadku starszych łyżwiarek figurowych.



Być może właśnie to sprawia, że MKOl od kilku dni wstrzymuje się z oficjalnym komunikatem na temat tego, kiedy - i komu - zostaną przyznane medale za "drużynówkę". To budzi oczywiście wyrazy niezadowolenia - zwłaszcza wśród Amerykanów, którzy mają w obecnej sytuacji szansę na zgarniecie złota.



Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. "Tu nie chodzi już tylko o złoty medal"

"Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, ale w sytuacji takiej jak ta, chodzi o coś więcej, niż o złoty medal. Chodzi o uczciwość i odpowiedzialność w sporcie" - stwierdziła Kate Hartman, rzeczniczka Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (USOPC).



Jak stwierdziła dziennikarka "USA Today" Christine Brennan, "im dłużej MKOl nie ogłasza decyzji o dyskwalifikacji, tym bardziej Rosjanie umacniają swoją pozycję". USOPC ma jednak zamiar walczyć dalej w tej sprawie.



Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. USA otrzyma złoty medal?

Gdyby ekipa rosyjska została zdyskwalifikowana, to złoto przypadłoby USA, srebro Japonii, a brąz Kanadzie.



Rosjanie występują na zimowych IO w Pekinie jako Rosyjski Komitet Olimpijski z powodu kary nałożonej za skandale dopingowe w przeszłości.



