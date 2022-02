Duńczycy, którzy w swoim pierwszym spotkaniu sprawili sporą niespodziankę wygrywając 2-1 z Czechami, również w starciu z ekipą Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego pokazali się z dobrej strony. Utytułowani rywale zwycięstwo przypieczętowali dopiero 6 sekund przed końcem. Kiriłł Siemionow posłał wówczas krążek do pustej bramki, gdyż trener Heinz Ehlers wprowadził na lód dodatkowego atakującego. To już drugie z rzędu zwycięstwo Rosjan w minimalistycznym stylu - w pierwszej serii gier pokonali Szwajcarów tylko 1-0.

Pekin. 2022. Hokej na lodzie. David Krejczi wykonał zwycięskiego karnego dla Czechów

Danię w grze utrzymywał Frederik Dichow, 20-letni bramkarz który zastąpił bohatera meczu z Czechami Sebastiana Dahma. Zaliczył on 31 skutecznych interwencji przy 32 strzałach Rosjan. O zwycięstwie Czechów ze Szwajcarami przesądziły dopiero rzuty karne, gdyż po regulaminowym czasie i pięciominutowej dogrywce był remis 1-1. Jedynym hokeistą, któremu udało umieścić krążek w siatce podczas "najazdów" był doświadczony David Krejczi. Zawodnik ten obecnie reprezentuje barwy HC Ołomuniec, a wcześniej przez 14 sezonów był graczem Boston Bruins w NHL.

W spotkaniach grupy C nie było niespodzianek. Szwedzi łatwo rozprawili się ze Słowakami 4-1, a Finlandia pokonała Łotwę 3-1. "Trzy Korony" i "Suomi" mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa i o tym, który z tych zespołów awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału zadecyduje niedzielny mecz pomiędzy tymi zespołami. W sobotnich meczach grupy A Kanada zmierzy się z USA, a Niemcy z Chinami. W grupie C Rosyjski Komitet Olimpijski zagra z Czechami, a Szwajcaria z Danią.