Zimowe Igrzyska 2022 w restrykcyjnych warunkach

Organizatorzy zimowych igrzysk olimpijskich 2022 wprowadzają sporo restrykcji covidowych.

Od 23 stycznia 2022 roku do zakończenia paraolimpiady będzie istniała znana już z igrzysk w Tokio „bańka”. Jest to ściśle zamknięty system, który ma zapewnić bezpieczne przeprowadzenie igrzysk Pekin 2022. Obejmie on wszystkie obszary związane z igrzyskami, w tym areny, transport, oraz miejsca zakwaterowania i wyżywienia.

W zamkniętym obiegu uczestnicy będą mogli przemieszczać się specjalnym systemem transportu pomiędzy wskazanymi obiektami w celach treningów, zawodów i wykonywania swojej pracy. Ochroniarze i policjanci będą pilnowali, by na teren wioski olimpijskiej nie dostał się nikt nieupoważniony, a także osoby, którzy nie przejdą testów na koronawirusa. Rozmowy z dziennikarzami mają odbywać się za szybami pleksi, a gąbki na mikrofonach mają być zmieniane po każdej osobie udzielającej wywiadu.



Na trybunach podczas igrzysk Pekin 2022 pojawią się kibice, jednak wyłącznie mieszkańcy kontynentalnych Chin.





Pekin 2022. Pierwsze eko-igrzyska?

Organizatorzy zimowych igrzysk w Pekinie w 2022 roku zapewniają, że będą to najbardziej ekologiczne igrzyska w historii. Do tej pory żaden kraj-gospodarz zimowych igrzysk olimpijskich nie wykorzystywał dwutlenek węgla zamiast szkodliwego freonu do tworzenia lodowisk. Takie rozwiązanie pomoże znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.



Nowoczesna technologia mrożenia lodowisk pozwoli na precyzyjną kontrolę temperatury i będzie pomagała w utrzymaniu wymaganej twardości lodu. Do tego znacznie zmniejszy się energii elektrycznej Yu Hong, odpowiedzialny za technologie w Komitecie Organizacyjnym igrzysk w Pekinie

Podczas zimowych igrzysk w Pekinie zapowiada się użycie najnowszych dostępnych technologii, które mają zapewnić bezpieczny przebieg zimowych zmagań. Jednym z pomysłów jest zatrudnienie do pracy … robotów, które pomogą ograniczyć liczbę pracowników i wolontariuszy podczas zimowych igrzysk aż o 1000 osób.

Jedne roboty będą odpowiedzialne za dezynfekcję powierzchni w hali olimpijskiej, dzięki rozpylaniu substancji antywirusowych umożliwiających dezynfekcję 36 metrów kwadratowych. Inny model będzie rozpoznawał, czy osoba przebywająca w hali założyła na twarz maseczkę ochronną. W razie gdy sportowiec, pracownik lub kibic nie będzie miał takiej ochrony, „Little White”, bo tak został nazwany ten robot, przypomni o nakazie noszenia maseczek, a także zaleci dezynfekcję rąk.

Organizatorzy oceniają, że jeden robot wykonuje pracę, do której potrzebni byliby trzej lub czterej wolontariusze. Chińczycy zapowiadają również użycie robotów do mycia okien i podłóg, transportu, a nawet wręczania nagród podczas igrzysk olimpijskich. Przemieszczenie się robotów po arenie będzie możliwe dzięki nawigacji radarowej.



Pekin 2022. Roboty zamiast ludzi - nowe technologie Chińczyków

Zimowe Igrzyska 2022 i nowoczesne technologie

Oprócz robotów w hali olimpijskiej zostaną zainstalowane cyfrowe punkty kontrolne, które będą sprawdzać temperaturę, skanować kod QR świadczący o zaszczepieniu oraz przesyłać dane osoby dotyczące jej zdrowia do komputera zbiorczego. Sportowcy będą też nosić pod pachą specjalne plastry, które zasygnalizują gdy zawodnik będzie miał podwyższoną temperaturę.

Ponadto cały teren igrzysk będzie w zasięgu sieci 5G, co zapewni lepsze wspomaganie sieci telekomunikacyjnej dla transmisji i usług online opieki zdrowotnej. Na zwiększenie bezpieczeństwa podczas zimowych igrzysk wpłynie m.in. stworzenie specjalnej platformy transmisji w chmurze dla dziennikarzy, co umożliwi przeprowadzenie wywiadów ze sportowcami. Taka platforma ma zapewnić obraz i dźwięk, możliwość wysyłania gotowych materiałów, a także ich edycji.

Nowoczesne technologie będą wykorzystywane również przy dokonywaniu płatności. Bank Ludowy Chiński zaprojektował rękawice narciarskie z czipem, który pozwala dokonać płatności mobilnej bez konieczności ich ściągania. No i na zakończenie – organizatorzy zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie stworzyli zaawansowany system, który będzie zapewniał prognozy pogody dla Pekinu i Zhangjiakou, gdzie znajdują się skoczni narciarskie.



System przechwytuje bardzo dokładne zdjęcia i aktualizuje informacje o temperaturze śniegu, kierunku i prędkości wiatru oraz innych pomiarach co 10 minut. Model prognozy będzie stale dopracowywany zapowiedział Yu Hong