Trwa ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie 2022. Zaczęło się od odliczania od 24, czyli liczby okresów w chińskim roku solarnym. Nawiązano do Chińskiego Nowego Roku, przedstawiono też prezesa MKOL-u Thomasa Bacha i prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Następnie, W rytm melodii odgrywanej na trąbce chińskiej piosenki "Moja ojczyzna i ja", flaga Chin wędrowała między rękami kilkuset osób, aż w końcu trafiła do wojskowych, którzy wciągnęli ją na maszt.

Po kilku chwilach rozpoczęła się właściwa część widowiska, czyli przemarsz uczestników ze wszystkich reprezentacji.



Reprezentanci Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego podbili serca internautów

Do tej pory do najbardziej oryginalnych tegorocznych wystąpień zaliczyć można wyjście zawodników z Timoru Wschodniego. To małe państwo na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim. W Pekinie ma swoich czterech reprezentantów. Trzech sportowców i jedna sportsmenka na stadionie w Pekinie pojawili się w typowych dla swojego regionu strojach. Były pióra, przepaski i narzuty. Internauci są zachwyceni. "Na razie najciekawsze stroje", "Wreszcie coś oryginalnego", "Timor wygrał moje serce" - piszą.

Zdjęcie Timor Wschodni podczas ceremonii otwarcia na igrzyskach olimpijskich w Pekinie 2022 / TVP Sport

