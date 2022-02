Przywódca Korei Północnej zabrał głos na temat igrzysk w Pekinie. I to jak!

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował w czwartek Chinom udanej organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, które oficjalnie rozpoczną się w piątek. W specjalnej depeszy, zaadresowanej do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, Kim napisał, że jest to "kolejny etap na drodze do dobrobytu chińskiego narodu".

