Wydarzeniem niedzieli na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie jest z punktu widzenia polskiego kibica konkurs skoków narciarskich mężczyzn na obiekcie normalnym. W gronie faworytów do zwycięstwa w dzisiejszych zawodach powinni być przede wszystkim Ryoyu Kobayashi, który w dotychczasowych skokach w Chinach prezentował najrówniejszą formę, zwycięzca kwalifikacji Marius Lindvik, a groźni mogą być też zwłaszcza Austriacy ze Stefanem Kraftem i Manuelem Fettnerem na czele. Nie można zapominać o "Biało-Czerwonych", bowiem Kamil Stoch oddał na skoczni Zhangjiakou kilka dobrych skoków powyżej 100 metrów, natomiast Piotr Żyła był trzeci we wczorajszych kwalifikacjach.





Pekin 2022. Skoki narciarskie: konkurs na skoczni normalnej. Walka o medale

W sobotę przeprowadzono kwalifikacje do niedzielnego konkurs. W nich triumfował wspominany Lindvik po skoku na odległość 100,5 metra. Drugi był inny z Norwegów - Robert Johansson, który poszybował najdalej ze wszystkich skoczków - 103 m, ale przy zdecydowanie mocniejszym wietrze z przodu skoczni. Na podium kwalifikacji znalazł się Żyła (102,5 m), który ewidentnie trafił na bardzo dobre warunki atmosferyczne w dość loteryjnych zmaganiach. - To była dobra próba. W porządku taki skok. Wiadomo, że zawsze brakuje do perfekcji. To, co chciałem, to zrobiłem. Dla mnie to jest istotne. Trzeba swoje zrobić, a reszta... "ciąga" się ma albo nie ma. Można popełnić błąd lub nie. Trzeba po prostu do przodu - powiedział Żyła na antenie Eurosportu.

Do konkursu awansowali wszyscy Polacy: Dawid Kubacki był szesnasty - 94 m, Stefan Hula dwudziesty siódmy - 90,5 m, natomiast Kamil Stoch został sklasyfikowany na trzydziestym szóstym miejscu po próbie na odległość 83,5 m. Trzykrotny złoty medalista olimpijski nie miał szczęścia do warunków i można liczyć, że włączy się do walki o wysokie lokaty w niedzielnym konkursie. W kwalifikacjach wzięło udział tylko 53 zawodników, wobec czego do konkursu nie awansowali jedynie: Anton Korchuk, Filip Sakala i reprezentant gospodarzy Qiwu Song.

Przed czteroma laty złoty medal na skoczni normalnej na zimowych igrzyskach w Pjongczangu zdobył Niemiec Andreas Wellinger, który w Pekinie nie startuje. Dzisiaj zabraknie także srebrnego medalisty - Johana Andre Forfanga. Norweg po izolacji w związku z pozytywnym wynikiem na COVID-19 będzie mógł przystąpić do rywalizacji na skoczni dużej. W Zhangjiakou wystartuje w niedzielę brązowy medalista z poprzednich igrzysk - Robert Johansson. Kamil Stoch w Pjongczangu w tej konkurencji zajął czwarte miejsce, a na wysokim piątym miejscu zmagania ukończył Stefan Hula.

Pekin 2022. Skoki narciarskie. O której godzinie dzisiaj konkurs?

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej w Zhangjiakou w ramach zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022 odbędzie się w niedzielę 6 lutego. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 12.00. Wcześniej, bo o 11.00 przeprowadzona zostanie seria próbna.

Pekin 2022. Skoki narciarskie, Gdzie oglądać konkurs w tv i online live stream?

Transmisja konkursu zimowych igrzysk na skoczni normalnej w tv na kanałach Eurosport 1 i TVP 1. Zawody można oglądać także online live stream na Polsat Box Go, player.pl i sport.tvp.pl.

Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu na skoczni normalnej na sport.interia.pl.

