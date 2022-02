Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie 2022 to jedyna dyscyplina, w której Polska zdobyła jak dotąd medal. Przed tygodniem brąz na obiekcie normalnym wywalczył Dawid Kubacki. Dzisiaj czas na indywidualny konkurs na skoczni dużej, a oczy polskich kibiców w sobotnie popołudnie zwrócone będą na Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska i wspomnianego Kubackiego.

Reklama

Skoki narciarskie na igrzyskach w Pekinie. Tylko Stoch w czołówce kwalifikacji

Wczoraj odbyły się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego na dużej skoczni. W nich najlepiej zaprezentował się Norweg Marius Lindvik, który po skoku na odległość 135,5 m wyprzedził swojego rodaka Halvora Egnera Graneruda. Na trzecim miejscu eliminacje przed sobotnim konkursem ukończył Peter Prevc. Na uwagę zasługuje najdłuższy skok kwalifikacji w wykonaniu Rosjanina Daniła Sadriejewa, który uzyskał 136,5 m, ale był piąty, bowiem skakał z wyższej belki niż czołowa trójka zmagań.



Czytaj również: Kamil Stoch - te ciekawostki warto znać



Polacy dopełnili formalności i zameldowali się w komplecie do konkursu na dużym obiekcie, co nie było trudnym zadaniem, gdyż w kwalifikacjach wystartowało 56 skoczków. Najlepszym z "Biało-Czerwonych" był Kamil Stoch, który wylądował na 128 metrze i uplasował się na ósmym miejscu. Dopiero w trzeciej "10" byli Dawid Kubacki - 22. miejsce (125,5 m) oraz Piotr Żyła - 27. lokata (120 m). Paweł Wąsek uzyskał 117,5 m i to pozwoliło zająć debiutującemu na zimowych igrzyskach olimpijskich zawodnikowi 36. miejsce.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Czy polscy skoczkowie sięgną po kolejny medal. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pekin 2022. Skoki narciarskie. Kto sięgnie po złoto w konkursie na dużym obiekcie?

Przed czterema laty na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu ze złotego medalu na skoczni dużej cieszył się Kamil Stoch. Dla najbardziej utytułowanego zawodnika polskiej kadry skoczków narciarskich był to drugi krążek z najcenniejszego kruszcu, który uzyskał na igrzyskach w ramach rywalizacji na dużym obiekcie (wygrał też w Soczi w 2014 r., gdzie sięgnął po złoto również na normalnej skoczni).



Zobacz: Quiz. Co pamiętasz ze zmagań skoczków na igrzyskach?



Po treningach i kwalifikacjach na dużej skoczni w Zhangjiakou to Kamil Stoch spośród reprezentantów Polski zgłosił największy akces do walki o olimpijskie podium. Czy Kamil Stoch jest w stanie sięgnąć po trzecie z rzędu złoto na igrzyskach w ramach konkursu indywidualnego na dużym obiekcie? O to będzie niezwykle trudno, bowiem na zimowych igrzyskach w Pekinie bardzo dobrze spisują się tacy zawodnicy jak wspomniani: Lindvik, Peter Prevc, Sadriejew, a nie można zapominać rzecz jasna o złotym medaliście z normalnego obiektu, czyli Ryoyu Kobayashim, który w kwalifikacjach był tuż za Stochem.



Skoki narciarskie. Pekin 2022. Gdzie oglądać dzisiaj konkurs w tv?

Konkurs indywidualny na dużej skoczni można obejrzeć w tv na Eurosporcie 1 i TVP 1. Rywalizacja rozpocznie się dziś o 12.00. Seria próbna ruszy o 11.00.

Zobacz też:



Skoki narciarskie. Pekin 2022. Gdzie obejrzeć sobotni konkurs online live stream?

Transmisja walki o medale w konkursie na dużym obiekcie w w Zhangjiakou dostępna będzie także online live stream. Skoki narciarskie na zimowych igrzyskach można oglądać dzisiaj na Polsat Box Go, tvpsport.pl i player.pl.



Tekstowa relacja "na żywo" z dzisiejszego konkursu skoków narciarskich na Sport.Interia.pl.



Kiedy konkurs o medale na skoczni dużej? Konkurs na skoczni dużej odbędzie się w sobotę 12 lutego.

O której godzinie początek konkursu w sobotę? Godzina 12.00.

Konkurs na skoczni dużej na igrzyskach: tekstowa relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Transmisja TV z konkursu: Eurosport 1 i TVP 1. Skoki narciarskie - online live stream z konkursu: Polsat Box Go, player.pl i tvpsport.pl.