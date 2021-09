Pekin: Norwegia nie będzie wprowadzać obowiązkowych szczepień

Pekin 2022

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie już za kilka miesięcy. Poszczególne kraje mają jednak sporo obaw co do sytuacji związanej z koronawirusem i wprowadzają obowiązkowe szczepienia dla sportowców, jak zrobili to chociażby Amerykanie. Na taki ruch nie zdecydowała się za to Norwegia.

