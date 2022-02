Urodzony w 1998 roku zawodnik polsko brzmiące nazwisko zawdzięcza ojcu, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych z Zakopanego. Podobnie, jak Patrick, skakał na nartach. Zawodnik pochodzi z bardzo usportowionej rodziny, gdyż tę samą dyscyplinę uprawiał również jego dziadek. Redakcja "Tygodnika Podhalańskiego" przed IO dotarła nawet do dziadków skoczka, którzy mieszkają w stolicy Tatr - na Skibówkach.

Pekin 2022. Patrick Gasienica - kim jest?

Gasienica w niedzielę zadebiutuje w olimpijskiej rywalizacji. Na swoim koncie ma już jednak m.in. udział w mistrzostwach świata. W 2019 roku, w Seefeld wziął udział w kwalifikacjach do konkursów na normalnej i dużej skoczni, ale nie był w stanie ich przejść z powodzeniem. W "drużynówce" wraz z kolegami zajął 11. miejsce.

Reprezentant Stanów Zjednoczonych o polskich korzeniach nigdy dotąd nie wystąpił też w konkursie Pucharu Świata. Kilkukrotnie startował w kwalifikacjach, lecz ani razu ich nie przebrnął.



Czy Gasienica ma szansę, by odegrać w zmaganiach olimpijskich istotniejszą rolę? Wydaje się, że nawet awans do finałowej "30" konkursu byłby nie lada sukcesem. W treningach zajmował bowiem odległe lokaty (udawało mu się wyprzedzać ledwie paru skoczków), zaś kwalifikacje zakończył na 44. pozycji.



Początek konkursu na normalnej skoczni o godzinie 12:00. Poprzedzi go seria próbna (od 11:00).



