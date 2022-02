Pekin 2022. Sven Hannawald komentuje dyskwalifikacje w konkursie drużyn mieszanych

Oprac.: Tomasz Czernich Pekin 2022

Poniedziałkowy konkurs drużyn mieszanych przyniósł aż pięć dyskwalifikacji wśród kobiet, co w świecie skoków jest bardzo szeroko komentowane. Jednym z tych, który zabrał głos w sprawie był Sven Hannawald. Trudno było mu zrozumieć, że to, co jeszcze kilka dni wcześniej, podczas zmagań indywidualnych spełniało normy, podczas miksta było już zakazane.

Zdjęcie Pekin 2022. Skoki narciarskie. Na zdjęciu Sven Hannawald / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News