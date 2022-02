Decyzja została ogłoszona w specjalnym komunikacie przez Słoweński Komitet Olimpijski. "Marguc jest doświadczonym sportowcem, należącym do elity. Tegoroczne zimowe igrzyska będą czwarte z rzędu w jego karierze. To były snowboardowy mistrz świata w slalomie równoległym i srebrny medalista w slalomie równoległym" - głosi komunikat.

Kierownictwo słoweńskiej reprezentacji poinformowało również, że biegaczka narciarska Eva Urevc uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa po przybyciu do Chin. Co ciekawe, zawodniczka tuż przed podróżą do Pekinu wyzdrowiała po przebytej chorobie COVID-19. Jeśli jej następne dwa testy nie będą negatywne, Urevc również będzie musiała poddać się izolacji.