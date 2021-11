Pekin 2022: Roboty pomogą w walce z pandemią

Użycie robotów ma ograniczyć liczbę pracowników i wolontariuszy w Wukesong Arena aż o 1000 osób - poinformował portal insidethegames.biz, powołując się na informacje organizatorów przyszłorocznych zimowych igrzysk w Pekinie.



Jedne roboty, których przemieszczanie się po obiekcie będzie możliwe dzięki nawigacji radarowej, będą odpowiedzialne za dezynfekcję powierzchni w hali olimpijskiej - w ciągu minuty rozpylą środki umożliwiające dezynfekcję 36 metrów kwadratowych.



Inny model urządzenia nazwany "Little White" będzie rozpoznawał, czy osoba przebywająca w hali nosi maseczkę ochronną na twarzy. Jeśli pracownik lub kibic nie będzie miał takiej ochrony, to robot podjedzie do niego i przypomni o nakazie, zaleci także dezynfekcję rąk. Będzie zresztą wyposażony w bezdotykowy dyfuzor rozpylający płyn do dezynfekcji.



Oprócz robotów w obiekcie zainstalowane zostały cyfrowe punkty kontrolne. Urządzenia sprawdzą temperaturę, zeskanują kod QR świadczący o zaszczepieniu oraz prześlą dane osoby dotyczące jej zdrowia i podróży do komputera zbiorczego, monitorowanego zdalnie. To ma pomóc w wychwyceniu jakiegokolwiek potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem, by uniemożliwić jego rozprzestrzenienie.

