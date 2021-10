Pekin 2022. Poważne restrykcje dla sportowców. "Interakcje fizyczne" mają być zminimalizowane

Igrzyska olimpijskie w Tokio były zawodami mocno pechowymi - z powodu pandemii COVID-19 trzeba było je przełożyć o cały rok, co było absolutnym ewenementem w historii sportu. Pekińskie zimowe IO nie podzieliły podobnego losu i odbędą się w terminie, natomiast także w trakcie ich trwania wszyscy uczestnicy imprezy będą musieli przestrzegać pewnych reguł mających zminimalizować możliwość zakażenia się koronawirusem.

Pekin 2022 bardziej restrykcyjny niż Tokio 2022? Oto zasady

"The Sun" wymienia różne ustalenia związane z reżimem sanitarnym w stolicy Chin i wskazuje, że te zasady mogą się okazać nawet bardziej restrykcyjne, niż w przypadku wydarzeń w Tokio. Przede wszystkim wszelkie kontakty między osobami związanymi z zawodami mają być ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum. Standardowo nakazane będzie noszenie maseczek, organizatorzy podkreślają przy tym, że najlepiej będzie unikać zamkniętych i zatłoczonych przestrzeni oraz trzymać dystans dwóch metrów od innych ludzi.



Kluczowe przy opanowaniu sytuacji sanitarnej mają być szczepienia - jeśli jakiś uczestnik igrzysk nie będzie w pełni zaszczepiony, to po przybyciu do Chin czeka go tzw. "twarda" kwarantanna - konieczność spędzenia aż 21 w hotelu, w odosobnieniu od pozostałych.



Podobnie jak w Tokio ma obowiązywać zasada "zamkniętej pętli" - zawodnicy będą mogli udawać się jedynie do konkretnych miejsc docelowych i tylko w dedykowanych temu celowi pojazdach. Poza tym ma być zabroniony kontakt z osobami spoza "pętli" - wyjście na zwiedzanie Pekinu i możliwość styczności z lokalną ludnością, która nie pracuje przy IO, będzie więc w zasadzie niemożliwa.



Jeśli dany sportowiec nie zdecyduje się na wzięcie udziału w ceremonii zamknięcia igrzysk, to musi niezwłocznie po ostatnich zawodach, w których weźmie udział, opuścić kraj. Ma na to maksymalnie 48 godzin.



Reklama

Pekin 2022. Codzienne testy na obecność koronawirusa

Co ważne, osoby biorące udział w imprezie będą się musiały poddawać codziennie testom polegającym na pobieraniu wymazów z jamy ustnej i gardła. Jeśli u kogoś zostanie wykryty COVID-19, to, zależnie od swojego stanu, taka osoba zostanie wysłana do szpitala lub na izolację.



Za złamanie antycovidowych wytycznych będą grozić kary - zależnie od przewinienia i pełnionej w trakcie IO funkcji może to być cofnięcie akredytacji, dyskwalifikacja z udziału w zawodach lub kara grzywny.



Międzynarodowy Komitet Olimpijski podkreśla, że te zasady stanowią podstawę, dzięki której igrzyska będą mogły odbyć się w bezpiecznej atmosferze.



"Wiemy, że jeśli brałeś wcześniej udział w igrzyskach, to obecne doświadczenie będzie inne pod wieloma względami. Będzie to jednak również najpotężniejszy w świecie pokaz jedności" - stwierdził MKOl, zwracając się do sportowców.



Pekin 2022. Początek rywalizacji w lutym

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 4 lutego 2022 roku i potrwają do 20 lutego. Igrzyska paraolimpijskie w Pekinie, w czasie których będzie obowiązywać dokładnie taki sam reżim sanitarny, wystartują 4 marca przyszłego roku i potrwają do 13 marca.

Zdjęcie Pekin 2022 / AFP

PaCze