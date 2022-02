Pekin 2022. "Nota marzeń" dla... Chińczyka. Kuriozalny błąd realizatorów

Pekin 2022

Podczas pierwszej serii odbywającego się w poniedziałek konkursu drużyn mieszanych na igrzyskach w Pekinie doszło do kuriozalnej sytuacji. Jak mogliśmy zobaczyć w trakcie transmisji reprezentant Chin, Song Qiwu otrzymał od sędziów pięć "not marzeń" - 20-puntkowych ocen za styl. Okazuje się jednak, że była to pomyłka realizatora.

Zdjęcie Song Qiwu / PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA / POOL / PAP