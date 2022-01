W ekipie tego kraju ma być kilkoro niepełnoletnich sportowców, w tym łyżwiarki figurowe: 15-letnia Kamila Walijewa oraz niespełna 17-letnie Aleksandra Trusowa i Anna Szczerbakowa. Wszystkie mają także wystąpić w mistrzostwach Europy w Tallinnie, które rozpoczynają się w środę.

"Zgodnie z zaleceniami i przepisami Komitetu Organizacyjnego oraz zgodnie z prawem naszego kraju nieletni sportowcy w reprezentacji nie będą szczepieni" - powiedział agencji TASS Aleksander Kogan, dyrektor generalny Rosyjskiej Federacji Łyżwiarstwa Figurowego.

Pekin 2022. Młodzi rosyjscy sportowcy nie będą szczepieni. Komitet rozmawiał z MKOl

Kierujący rosyjskim komitetem olimpijskim Pozdniakow powołał się na rozmowy z MKOl i organizatorami igrzysk.

"Po konsultacjach z MKOl i organizatorami otrzymaliśmy potwierdzenie, że w naszym przypadku nie będą oni zaliczani do kategorii sportowców poddanych 21-dniowej kwarantannie" - powiedział Pozdniakow, cytowany przez portal insidethegames.biz.

Sportowców przybywających do Chin mają obowiązywać zasady szczepień właściwe dla ich krajów oraz wytyczne miejscowe.

W Chinach wymagane będzie otrzymanie dwóch kodów QR poświadczających brak zakażenia koronawirusem, by zawodnicy mogli zostać włączeni do systemu tzw. zamkniętej pętli. Jeden zielony (Green Health) będzie potwierdzeniem stanu zdrowia po przesłaniu przez każdego uczestnika dowodu, tj. dwóch negatywnych testów PCR wykonanych w ciągu 96 godzin przed wylotem do Chin. Drugi (Health Declaration QR) wygenerowany zostanie po wypełnieniu przez internet formularza zdrowotnego maksymalnie 24 godziny przed podróżą do Pekinu.

W przypadku osób, które ukończyły 17. rok życia, a więc nie są już nieletnimi, przy braku pełnych szczepień (minimum dwie dawki) ma obowiązywać zasada 21-dniowej kwarantanny przed wejściem do "zamkniętej pętli".

Pekin 2022. Igrzyska olimpijskie w reżimie sanitarnym

Wszystkie osoby-uczestnicy imprezy będące w "zamkniętej pętli" mają być codziennie testowane na obecność koronawirusa. Będzie je obowiązywać także zakaz kontaktów ze światem zewnętrznym.

Natomiast osoby pracujące przy organizacji zimowych igrzysk i paraolimpiady w Pekinie, a także te zatrudnione w trakcie trwania obydwu imprez, muszą być trzykrotnie zaszczepione.

Igrzyska XXIV Olimpiady odbędą się w dniach 4-20 lutego 2022 r., natomiast paraolimpiadę zaplanowano od 4 do 13 marca. Te pierwsze toczyć się będą na 12 arenach (nie licząc Stadionu Narodowego, na którym odbędą się tylko ceremonie otwarcia i zamknięcia) w trzech strefach: w Pekinie i dwóch regionach: Yanqing - konkurencje alpejskie oraz Zhangjiakou - konkurencje klasyczne i snowboard.



