Rywalizacja w zjeździe mężczyzn (narciarstwo alpejskie) rozpocznie się w niedzielę 6 lutego. Z tradycyjnych trzech treningów przed głównymi zawodami, do dyspozycji zawodników zostały tylko dwa pełne.

Igrzyska w Pekinie. Trening w zjeździe mężczyzn odwołany

Jedna z sesji została niemal całkowicie odwołana - trasę zdołało przejechać tylko trzech narciarzy. Powodem takiej decyzji były niekorzystne warunki atmosferyczne. Większość zawodników straciła szansę na zapoznanie się z trasą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Minister Sportu o sytuacji Natalii Maliszewskiej w Pekinie. WIDEO Polsat Sport

- Trening został anulowany o 11:15. W poprzednich dniach okienko pogodowe zazwyczaj pojawiało się po 12:00 - powiedział Marco Odermatt, jeden z faworytów do medali. Wtórował mu Tom Stiansen, który nazwał takie postępowanie "Pierwszym poważnym skandalem na tych igrzyskach".

Reklama