Już tylko dwa dni zostały do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Trwa walka z czasem o występ w konkurencji na 500 metrów w short-tracku naszej największej szansy medalowej Natalii Maliszewskiej. Po uzyskaniu 30 stycznia pozytywnego wyniku testu na koronawirusa Polka przebywa w izolacji, w hotelowym pokoju bez szans na normalny trening.

- Dziś po raz kolejny wykonywane były testy. Wynik będą znane za około dwie-trzy godziny. Mam nadzieję, że w końcu napłyną do nas dobre informacje. Natalia absolutnie nie jest chora, czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów, nie jest osłabiona, ale musi przebywać w pokoju. Podobnie jak wszyscy sportowcy, którzy przyjechali do Pekinu jest zaszczepiona. Gdyby tak nie było, po przyjeździe do stolicy Chin trzeba byłoby przejść 21-dniowa kwarantannę. Niestety, Natalia może prowadzić trening zastępczy tylko w pokoju, m.in. na rowerze stacjonarnym, wykonuje ćwiczenia zlecone przez trenera. To nie jest jednak t,o co by chciała. Łyżwiarze potrzebują czucia lodu. Na szczęście pierwszy dzień startów to jest dzień eliminacji i forma Natalii jest myślę na tyle mocna, że nawet mimo tych niedogodności powinna je przejść. Pod warunkiem oczywiście, że do soboty, w dwóch dniach z rzędu uzyska negatywny wynik – mówi nam przebywający w Zhangjiakou Marcin Nowak.

Pekin 2022. Polacy w trzech wioskach olimpijskich

Reprezentanci Polski przebywają w trzech wioskach olimpijskich. Jedna usytuowana jest w Pekinie, druga w oddalonym od niego o 75 kilometrów Yanging, trzecia w Zhangjiakou, 180 kilometrów od stolicy Chin.

- Na igrzyskach mamy 57 polskich sportowców. Najmniejsza wioska, to ta w Yanging, gdzie trenuje Maryna Gąsienica-Daniel i saneczkarze, łącznie przebywa tam 9 osób. W Pekinie mieszkają łyżwiarze szybcy i przedstawiciele short-tracku, wkrótce przylecą także łyżwiarze figurowi, będzie tam przebywać 20 osób. Najwięcej polskich sportowców jest w Zhangjiakou, gdzie dotarli już skoczkowie. Dziś przeprowadzili pierwszy trening, ale jeszcze nie na skoczni. Jutro lub pojutrze powinni oddać pierwsze skoki. Mieszkają tutaj też biathloniści, biegacze i kombinatorzy norwescy, łącznie 27 reprezentantów.

Pekin 2022. Marcin Nowak: Obiekty sportowe są znakomite

- Warunki mieszkaniowe i cała infrastruktura jest super, na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy są zadowoleni, jeśli chodzi o zakwaterowanie. Pokoje są nowe, dosyć duże, jest blisko do stołówki, a to dla sportowców bardzo ważne. Same obiekty sportowe są znakomite, lepszych chyba nie może być.

Dziś odbyło się ślubowanie polskich sportowców, którzy nie mogli tego zrobić w Warszawie. Przysięgę olimpijską złożyli skoczkowie i biegacze narciarscy.

- W Chinach coraz bardziej czuć atmosferę wielkiego sportowego święta. Z jednej strony nie możemy się już doczekać ceremonii otwarcia, z drugiej chcielibyśmy jeszcze ukraść kilka godzin, żeby te osoby, które przebywają w izolacji mogły wystartować – zakończył Marcin Nowak.

Rozmawiał Zbigniew Czyż