Jeżeli o którymś z zawodników można było powiedzieć, że jego forma w ostatnim czasie mocno szła w górę, to właśnie o jednym z braci Prevców. Niedzielny konkurs w Willingen - "próbę generalną" przed IO ukończył on na trzeciej pozycji, pierwszy raz w karierze stając na podium zawodów PŚ. Od początku sezonu imponował regularnością, a w "generalce" zajmuje aktualnie 10. pozycję. Lepszym ze Słoweńców jest pod tym względem tylko Anże Lanisek.

Pekin 2022. Cene Prevc nie wystartuje na normalnej skoczni

Podczas treningów na normalnej skoczni Cene miał jednak problem ze "wstrzeleniem" się w obiekt, na którym ewidentnie nie mógł się odnaleźć. Spisywał się najsłabiej w zespole, obok... Laniska, co doprowadziło do dość kuriozalnej sytuacji - trener musiał skreślić z walki na tym obiekcie jednego z czołowych zawodników swojej kadry.



Wybór padł na urodzonego w 1998 roku skoczka, co wielu przyjęło z zaskoczeniem. Słoweński serwis "Siol" pisze wprost, że Hrgota "zszokował" swoją decyzją. Takim słowom przyznają rację także kibice - w sondzie, opublikowanej w witrynie aż 83% internautów ocenia tę decyzję jako błędną.



Sam Cene zabrał z kolei głos w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl". Jak przyznał, mimo uczucia zawodu szanuje decyzję szkoleniowca.

