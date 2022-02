Mająca polskie korzenie była łyżwiarka Tara Lipinski już przed zawodami nie miała wątpliwości, że Kamiła Walijewa - po wykryciu u niej zakazanej substancji - nie powinna zostać dopuszczona do rywalizacji solistek.



- Zdecydowanie nie zgadzam się z tą decyzją. Ostatecznie wynik testu był pozytywny i nie mam wątpliwości że ona (Walijewa - przyp. red.) nie powinna zostać dopuszczona do startu. Bez względu na wiek i termin testu/wyników. Wierzę, że pozostawi to trwałą bliznę na naszym sporcie - napisała 39-latka w mediach społecznościowych.



W podobnym tonie wtórował jej amerykański łyżwiarz i dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich - Johnny Weir.

Pekin 2022. Kamiła Walijewa bez medalu. Przejazd w milczeniu komentatorów

Oboje komentują zmagania w łyżwiarstwie figurowym dla stacji NBC, współtworząc wielkie widowisko pełnym entuzjazmu opisem zdarzeń. Podczas występu Kamiły Walijewej w programie dowolnym było jednak inaczej. Tara Lipinski i Johnny Weir milczeli niemal cały czas podczas jej jazdy, nazywając tylko kilka poszczególnych skoków Rosjanki - beznamiętnie niczym robot.





