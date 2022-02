Rywalizacja w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie jest już na półmetku. Dotychczas rozdano w skokach trzy komplety krążków na obiekcie normalnym: w konkursie kobiet, mężczyzn oraz w zmaganiach drużyn mieszanych. Panie zakończyły już udział w igrzyskach, natomiast panowie powalczą jeszcze w dwóch medalowych konkurencjach na dużym obiekcie, czyli w zawodach indywidualnych oraz drużynowych.

Pekin 2022. Skoki narciarskie. Szansa na hat-trick Stocha na dużym obiekcie

Przed czterema laty na igrzyskach w Pjongczangu kibice cieszyli się z dwóch medali wywalczonych przez "Biało-Czerwonych" na dużym obiekcie. Były to jedyne krążki, które zdobyła reprezentacja Polski na poprzednich zimowych igrzyskach. Złoty medal w konkursie indywidualnym uzyskał Kamil Stoch, dla którego był to trzeci krążek z najcenniejszego kruszcu w historii startów na zimowych igrzyskach.



Skoczek z Zębu triumfował w konkursie na dużym obiekcie także w 2014 r. w Soczi. Tym samym Stoch stanie przed szansą wygrania trzecich z rzędu zawodów na dużej skoczni w ramach igrzysk. W Pjongczangu brązowy medal zdobyła reprezentacja Polski w składzie: Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Stefan Hula czy Paweł Wąsek w składzie?

Na treningach przed kwalifikacjami (w piątek 11 lutego) do konkursu na dużej skoczni znów rozegra się walka o miejsce w składzie reprezentacji Polski nie tylko na zawody indywidualne (w sobotę 12 lutego), ale najpewniej również na konkurs drużynowy (w poniedziałek 14 lutego). O ile pewniakami do medalowej rywalizacji na obiekcie K-125 są: Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, o tyle najprawdopodobniej do ostatniego skoku treningowego bój o ostatnie wolne miejsce stoczą Stefan Hula i Paweł Wąsek.

Debiutujący na igrzyskach Wąsek przegrał rywalizację z Hulą o miejsce w składzie na kwalifikacje na skoczni normalnej. Na ubiegłotygodniowych treningach prezentował się zdecydowanie gorzej od znacznie starszego kolegi z reprezentacji. Czy tym razem Wąsek pokaże się z lepszej strony na treningach i trener Michal Doleżal da młodemu zawodnikowi szansę występu o medale na igrzyskach w Pekinie?

Pekin 2022. Kiedy i o której godzinie treningi na dużej skoczni?

Treningi na dużym obiekcie w Zhangjiakou odbędą się w środę (9 lutego) oraz czwartek (10 lutego). Początek skoków treningowych o godzinie 11.00. Wyniki i relacja "na żywo" z treningów na sport.interia.pl

Terminarz skoków na igrzyskach w Pekinie 2022:



Środa, 09.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Oficjalny trening mężczyzn

Czwartek, 10.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Oficjalny trening mężczyzn

Piątek, 11.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

10.45 Seria próbna mężczyzn

12.00 Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 12.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn

12.00 Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 13.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

12.00 Oficjalny trening mężczyzn

Poniedziałek, 14.02.2022 - skocznia duża (HS 140)

11.00 Seria próbna mężczyzn

12.00 Konkurs drużynowy mężczyzn

