O ile piłka nożna nie koniecznie potrzebuje letnich Igrzysk Olimpijskich to uważam, że hokej na pewno potrzebuje Igrzysk zimowych. Hokej to sport pełen emocji, który w wydaniu reprezentacyjnym może przyciągać rzesze kibiców. Pamiętam jak w Pjongczagu cztery lata temu cieszyli się nim choćby Czesi. Ale wiadomo - Czesi w hokeju są zakochani.

Pekin 2022. Co dzisiaj na igrzyskach? Czwartek, 10 lutego. Relacja na żywo

Oczywiście na olimpijskim turnieju nie brakuje zawodników, którzy przez lata grali w amerykańsko-kanadyjskiej lidze zawodowej. Eric Staal, Artiom Anisimow, David Krejczi, Sami Vatanen. Hokej nigdy nie był moim wyborem numer jeden. Zapewne kogoś pominąłem, bo w każdej drużynie jest po kilku znanych zawodników, ale mogło być spokojnie po kilkunastu. Jednak olimpijski hokej bez największych gwiazd dyscypliny po prostu traci na wartości. Emocje nie są tak wielkie, gdy na scenie występują drugoplanowi aktorzy. Sport potrzebuje gwiazd, a hokej te gwiazdy ma.

Szkoda, że nie w Pekinie. To już drugie z rzędu Igrzyska pozbawione najważniejszych postaci tej dyscypliny sportu. W Pjongczangu nie udało się osiągnąć porozumienia. Tym razem część odpowiedzialności zrzuca się na pandemię i konieczność nadrabiania zaległych meczów w NHL. Igrzyska całkowicie rozwaliłby kalendarz rozgrywek. Argument prawdziwy, ale też wygodny.

Pekin 2022. Hokej na lodzie. Szansa dla zawodników spoza NHL

Jednak są w tej sytuacji także ci, którzy wygrali. Reprezentacje USA, Kanady, Czech, Szwecji, Finlandii pełne są zawodników, których w normalnych okolicznościach nikt by do reprezentacji olimpijskiej nie powołał. To dla tych sportowców wielka szansa na wspaniałą przygodę i na wielki sukces.

Jak w tym wszystkim odnajdzie się reprezentacja Chin? Chińczycy w hokeja praktycznie nie grają. Taki wniosek nasuwa się sam, gdy zobaczymy ilu jest w kraju z taką ludnością zarejestrowanych zawodników. Powstał więc klub Kunlun Red Star, do którego ściągano w ostatnich latach zawodników z USA, Kanady, Rosji., Rodziny niektórych pochodzą z Chin. Inni coś tam pograli w NHL. Chiński klub gra w lidze KHL i w tym sezonie regularnie przegrywa. Kunlun Red Star to reprezentacja Chin tylko pod innym szyldem. Trudno spodziewać się, że tak mizerna drużyna sobie na Igrzyskach poradzi. W grupie USA, Kanada i Niemcy. Gdy Chińczycy usłyszeli, że zabraknie w Pekinie gwiazd NHL oszaleli z radości. Wierzą, że to otwiera przed nimi szansę na hokejową sensację, ale są w tej wierze na razie osamotnieni.

Czasu na śledzenie olimpijskiego hokeja siłą rzeczy nie będzie zbyt wiele. Turniej bez Polski do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić. W końcu od Albertville mija 30 lat. Dla nas to trochę olimpijskie peryferia. Mówimy jednak o grze, która w wielu krajach jeden kibicowskim numerem jeden. Grze, która budzi ogromne emocje, która porywa tłumy. Nie dając igrzyskom tego co ma najlepsze hokej traci sporo ze swojego blasku.

Korespondencja z Chin

Patryk Serwański RMF FM