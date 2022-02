Zwracając się do wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI papież powiedział: "4 lutego w Pekinie rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie, a 4 marca igrzyska paraolimpijskie. Kieruję serdeczne pozdrowienia do wszystkich uczestników. Życzę organizatorom jak największego sukcesu, a sportowcom, by dali z siebie wszystko, co najlepsze".

"Sport ze swoim uniwersalnym językiem może budować mosty przyjaźni i solidarności między osobami i narodami różnych kultur i religii" - dodał.

Następnie Franciszek podkreślił, że docenia to, iż Międzynarodowy Komitet Olimpijski do historycznego motta olimpijskiego: "citius, altius, fortius", czyli szybciej, wyżej i mocniej dodał słowo: "communiter", to znaczy "razem"; po to, by - jak zauważył - "igrzyska olimpijskie przyczyniały się do rozwoju świata bardziej braterskiego - razem".

Papież Franciszek kocha igrzyska paraolimpijskie

"Szczególną myślą ogarniam świat paraolimpijski. Najważniejszy medal zdobędziemy razem, jeśli przykład sportowców z niepełnosprawnościami pomoże wszystkim przezwyciężyć uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej otwarte i włączające" - oświadczył papież.

"To jest prawdziwy złoty medal" - wskazał.

Papież wyznał także: "Ze szczególną uwagą i wzruszeniem obserwuję osobiste historie sportowców-uchodźców. Niech ich świadectwo przyczyni się do zachęcenia społeczeństwa obywatelskiego do otwierania się z coraz większym zaufaniem na wszystkich, nie pozostawiając nikogo z tyłu".

"Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia jedynego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju" - powiedział Franciszek. Na zakończenie dodał: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój"