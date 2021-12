As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Hubert Hurkacz 33% Maria Andrejczyk 67%

Trójwymiarowe systemy obserwacji i analizy umożliwią prognozowanie pogody w mikroskali - w danej lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu i z precyzją do 100 metrów.

Agencja Xinhua przekazała, że testy wypadły obiecująco.

"System prognozowania pogody już sprawdzono, działał dobrze. Umożliwiał podanie co minutę dokładnej prognozy pogody" - powiedział zastępca dyrektora pekińskich służb meteorologicznych Liang Feng.

Organizatorzy uważają, że pozyskane dane meteorologiczne zapewnią możliwość precyzyjnej oceny różnorodnych elementów pogody: prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności, co z kolei pozwoli na chronienie sportowców przed ryzykiem rywalizacji w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W 2018 roku podczas igrzysk w Pjongczangu szybko zmieniające się warunki atmosferyczne zaskakiwały organizatorów, co powodowało zakłócenia w terminarzu i godzinach rozgrywania zawodów. Tak było m.in. na skoczni narciarskiej, gdzie zawodnicy siedzieli na belce po kilka minut, a konkurs trwający kilka godzin zakończył się po północy.

Zbliżające się igrzyska w lutym 2022 rozgrywane będą w Pekinie (zawody łyżwiarskie, hokejowe i curlingowe), oddalonym od centrum stolicy o 90 km Yanqing (dyscypliny alpejskie) i Zhangjiakou (biegi narciarskie, kombinacja, skoki, biathlon oraz snowboard).

Zdjęcie Igrzyska olimpijskie w Pekinie odbędą się w 2022 roku / AFP

olga/ pp/