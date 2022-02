Odległe miejsce Klaudii Domaradzkiej. Dominacja Niemek

Trwa walka o medale w zawodach saneczkarskich kobiet podczas igrzysk olimpijskich. Za nami pierwszy ślizg, w którym nie brakowało emocji.

Pekin 2022. Niemki biją się o medale. Odległe miejsce Klaudii Domaradzkiej

Najwięcej powodów do radości miały Niemki. W czołowej czwórce znalazły się aż cztery zawodniczki z tego kraju. Na pierwszym miejscu jest Julia Taubitz, tuż za nią plasuje się Natalia Geisenberger. Trzecia jest Austriaczka Lisa Schulte, a czwarta Niemka Anna Berreiter.



Klaudia Domaradzka zanotowała przeciętny występ. Do liderki straciła ponad 1,5 sekundy. To sprawiło, że pierwszy ślizg ukończyła na 25. pozycji.



Drugi ślizg odbędzie się dzisiaj. Zaplanowano go na godz. 14:30.