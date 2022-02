Obrońcy trofeum zaczęli turniej olimpijski od wygranej

Turniej hokejowy jest rozgrywany bez największych gwiazd, ponieważ NHL nie zgodziła się na puszczenie zawodników do stolicy Chin. Oficjalnie przez pandemię koronawirusa, która spowodowała wywrócenie kalendarza w NHL, i w trakcie igrzysk, kiedy miała być przerwa, te zaległości będą odrabiane.

Jedyny gol w meczu pomiędzy Rosyjskim Komitetem Olimpijskim a Szwajcarią padł już w pierwszej tercji. Stało się to na trzy sekundy przed jej końcem. Anton Slepyszew wstrzelił krążek przed bramkę, a tam niefortunnie, piszczelem, do siatki skierował go Enzo Corvi. W hokeju nie ma bramek samobójczych, więc trafienie przypisano ostatniemu Rosjaninowi, który miał kontakt z "gumą".



Pekin 2022. Szwajcarzy wycofali bramkarza

W końcówce meczu Szwajcarzy wycofali bramkarza, próbując doprowadzić do remisu, ale bez efektu.



W środę odbędzie się jeszcze drugi mecz w grupie B, w którym Czechy zagrają z Danią.

Rosyjski Komitet Olimpijski - Szwajcaria 1-0 (1-0, 0-0, 0-0)

Bramka - 1-0 Slepyszew-Siemionow (19.57).