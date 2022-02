W poniedziałek drużyna Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego pewnie zdobyła mistrzostwo olimpijskie, a Kamiła Walijewa okazała się najlepszą solistką i jako pierwsza zawodniczka w historii igrzysk udanie wykonała skok z czterema obrotami. Do tej pory nie odbyła się jednak dekoracja medalowa, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski tłumaczy to "konsultacjami prawnymi". Dzienniki "US Today" i "Guardian" poinformowały, że chodzi o możliwy doping.

Pekin 2022. Media: W organizmie Kamiły Walijewej stwierdzono obecność trimetazydyny

Według rosyjskich mediów "RBC" i "Kommiersant" w organizmie Walijewej stwierdzono obecność zakazanej trimetazydyny. To substancja stosowana u chorych kardiologicznie, ale też wpływająca na przyspieszenie metabolizmu oraz zwiększająca tolerancję wysiłku fizycznego. Z tego względu od 2013 roku znajduje się na liście środków zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Mogła ona pochodzić z leku na anginę, który przyjmowała 15-letnia zawodniczka.

Reklama

MKOl, który wstrzymał dekorację medalami w tej konkurencji, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU), władze rosyjskiego sportu oraz zajmująca się sprawą dopingu podczas igrzysk Międzynarodowa Agencja Badawcza (ITA) nie odniosły się jak na razie do tych doniesień medialnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamiła Walijewa z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. WIDEO © 2022 Associated Press

W czwartek przygotowująca się do występu indywidualnego Kamiła Walijewa po raz pierwszy od poniedziałku pojawiła się na lodzie, a w piątek rano trenowała ponownie. Przy dźwiękach "Bolero" Maurice'a Ravela wykonała w Capital Indoor Stadium fragment programu dowolnego, potem ćwiczyła poczwórne skoki. Po kilkunastu minutach udała się do szatni, nie zatrzymując się przy głośno się tego domagających dziennikarzach. Rywalizacja o medale rozpocznie się we wtorek programem krótkim.

Rosyjscy sportowcy w kolejnej wielkiej imprezie nie startują pod flagą narodową, a pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiej (RKO) z powodu wykluczenia tego kraju z najważniejszych i największych imprez ze względu na stosowany powszechnie i na szeroką skalę doping.

krys/ pp/ cegl/