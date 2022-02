Norweska gwiazda skoków nie wystartuje na igrzyskach. Klamka zapadła

Norweska kadra skoczków stanęła przed wielkim problemem tuż przed igrzyskami. U dwóch zawodników wykryto koronawirusa. Z tego względu w swojej ojczyźnie pozostali Johann Andre Forfang oraz Daniel-Andre Tande. Obaj byli wymieniani w gronie kandydatów do medali w Pekinie.

Pekin 2022. Johann Andre Forfang nie wystartuje na igrzyskach w Pekinie

Tak rozpoczął się wyścig z czasem dla Norwegów. Już wiadomo, że drużyny do Alexandra Stoeckla w Pekinie nie dołączy jedna z gwiazd. Oficjalnie potwierdzono, że Forfang wciąż zmaga się z zakażeniem. Z tego względu jego wylot do Chin jest wykluczony.



- Nie udało się. Wiadomość dotarła do mnie w niedzielę. To był ostatni test przed wejściem do samolotu. Trudno uzmysłowić sobie, że dla mnie igrzyska już się zakończyły - przyznał skoczek w rozmowie z norweskimi mediami.



Pekin 2022. Johann Andre Forfang: To nie jest sprawiedliwe

- Ostatnie tygodnie były trudne. Mentalnie nie byłem w odpowiednim miejscu. To nie jest sprawiedliwe. Przez ostatnie dwa tygodnie żyłem i ćwiczyłem normalnie, jak zwykle, ale nie jestem wystarczająco "zdrowy", aby dostać się do Chin - dodał.



W lepszej sytuacji jest Daniel-Andre Tande. Doświadczony skoczek uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa. To oznacza, że zobaczymy go podczas zmagań na skoczni w Zhangjiakou.