Norwegowie z rekordem igrzysk olimpijskich!

Oprac.: Paweł Pieprzyca Pekin 2022

Norwegia wygrała klasyfikację medalową igrzysk olimpijskich w Pekinie. Nie jest to żadna niespodzianka, bo to najbardziej utytułowany kraj w tej imprezie. W stolicy Chin Norwegowie zdobyli jednak aż 16 złotych medali, co jest rekordem igrzysk!

Zdjęcie Johannes Thingnes Boe był największą gwiazdą w Pekinie, gdzie wywalczył pięć medali, w tym aż cztery złote / AFP