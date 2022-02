Niesamowite emocje w biathlonowej sztafecie. Epicki finisz dał złoto Norwegom!

Cztery lata temu podczas igrzysk w Pjongczangu w tej konkurencji triumfowali Francuzi. Wówczas rywalizacja odbywała się na dystansie 2x6km+2x7,5km. W tym formacie to mężczyźni pokonywali dłuższą trasę. Przepisy jednak zmieniono i dziś każdy na swojej zmianie miał do pokonania 6 km.

Pekin 2022. Pechowy początek norweskiej sztafety

Eksperci przewidywali, że w tym roku w Pekinie główne role odegrają Norwegowie. Ekipa ze Skandynawii na pierwszym strzelaniu miała jednak sporego pecha. Marte Olsbu Roeiseland nie mogła przeładować swojej broni i zanotowała sporą stratę. Podczas wizyty na strzelnicy najlepiej poradziła sobie Lisa Vittozzi. Włoszka była bezbłędna w pozycji leżącej i jako pierwsza ruszyła na trasę.



Roeiseland ruszyła w pościg za rywalkami. Jej wysiłek się opłacił. Po bezbłędnym drugim strzelaniu znalazła się tuż za Vittozzi, która w pozycji stojącej raz spudłowała. Na trasie liderka Pucharu Świata wyprzedziła rywalkę i zakończyła swoją zmianę na pierwszym miejscu. Włoszka traciła do liderki niemal 17 sekund. Na trzecim miejscu biegły Białorusinki.



Pekin 2022. Przetasowanie w czołówce na drugiej zmianie

Na drugą zmianę jako pierwsza wybiegła Tiril Eckhoff. Norweżka roztrwoniła przewagę podczas strzelania. W trudnych warunkach pudłowała raz za razem i w efekcie "zarobiła" karną rundę. To wykorzystała Włoszka Dorothea Wierer. To był początek katastrofy dla Eckhoff. 31-latka w pozycji stojącej dołożyła kolejne dwa pudła. Jej fatalną postawę wykorzystała wspomniana Wierer oraz Julia Simon z Francji. To te dwie zawodniczki jako pierwsze dobiegły na zmianę.



Pekin 2022. Loteria na strzelnicy i epicki finisz

Zawodnicy musieli zmagać się z loteryjnymi warunkami na strzelnicy. Na trzeciej zmianie karne rundy zanotowali m.in. Emilien Jacquelin z Francji czy Thomas Bormolini z Włoch. Różnice w czołówce był minimalne. Trzecią zmianę jako pierwsi ukończyli Rosjanie dzięki znakomitej postawie Łoginowa. Za nim dobiegła grupa złożona z reprezentantów USA, Norwegii, Francji i Szwecji.



Wszystko rozstrzygnęło się na ostatniej zmianie. Po strzelaniu w pozycji leżącej na czele stawki był Rosjanin Eduard Łatypow. Rywale zbliżali się z każdą chwilą. Po ostatniej wizyty na strzelnicy ukształtowała się dwuosobowa czołówka: wspomniany Łatypow i Francuz Fillon Maillet. Ich gonił Johannes Thingnes Boe, który na trasę ruszył ze stratą niecałych 10 sekund.



Cała trójka wbiegła razem na ostatnią prostą. Kibice byli świadkami epickiego finiszu. Jako pierwszy na metę wpadł Boe i dał złoto Norwegom. Drugi był Fillon Maillet, a trzeci Łatypow.



Pekin 2022. Dlaczego zabrakło polskiej sztafety?

"Biało-Czerwoni" w tej konkurencji nie startowali. Polski Związek Biathlonu mógł zgłosić tylko jednego biathlonistę do startu na igrzyskach. W tej sytuacji z oczywistych przyczyn w Pekinie zabrakło naszej sztafety mieszanej.



Pekin 2022. Biathlon. Wyniki sztafety mieszanej 4x6km

1. Norwegia 3+13 ; 1:06:45.6

2. Francja 3+11; +0.9

3. Rosyjski Komitet Olimpijski 1+13; +1.5