"Pechowe" zawody drużynowe alpejczyków, które z powodu trudnych warunków przełożono z soboty na niedzielę, pomimo wielu obaw ostatecznie się odbyły - choć na trasie momentami wiatr potrafił "zaatakować" sportowców ze sporą mocą.

Pekin 2022. Narciarstwo alpejskie. Polacy odpadli w 1/8 finału drużynowego slalomu równoległego

Niestety współzawodnictwo nie poszło po myśli "Biało-Czerwonych" - Polacy w składzie: Maryna Gąsienica-Daniel, Michał Jasiczek, Magdalena Łuczak, Paweł Pyjas zakończyli swoją walkę w 1/8 finału, ulegając Norwegom.



Trzeba jednak przyznać, że walka była dosyć zacięta - w zjazdach z faworyzowanymi Skandynawami było 2-2, zadecydowały jedynie różnice czasowe.



Pekin 2022. Narciarstwo alpejskie. Austria z olimpijskim mistrzostwem w slalomie równoległym drużyn mieszanych

Ostatecznie w "drużynówce" najlepsi okazali się Austriacy, którzy pokonali w tzw. wielkim finale Niemców o 0,19 s. Co ciekawe w ostatnim zjeździe Austriak Johannes Strolz zgubił po drodze jeden z kijków, ale nawet jego słabszy przejazd nie odmienił losów rywalizacji i wraz z kolegą i koleżankami mógł cieszyć się ze złotego medalu.



W małym finale tymczasem lepsi od Amerykanów okazali się Norwegowie i to im przypadł w udziale brązowy medal. Co ciekawe w ostatnim zjeździe Timon Haugan został zdyskwalifikowany, nie zaliczając wcześniej końcowych bramek i choć się zdawało, że USA może prześcignąć oponentów, to wyniki czasowe były bezwzględne.



Tym samym słynna Mikaela Shiffrin powróci z Pekinu bez ani jednego medalu.

Pekin 2022. Narciarstwo alpejskie. Slalom równoległy drużyn mieszanych - wyniki

1. Austria (Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Katharina Liensberger, Johannes Strolz)



2. Niemcy (Lena Duerr, Julian Rauchfuss, Emma Aicher, Alexander Schmid)



3. Norwegia (Maria Therese Tviberg, Fabian Wilkens Solheim, Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan)

