Zawsze uśmiechnięty, rzucający żartami jak z rękawa i pozytywnie nastawiony. Między innymi za to Polska pokochała Piotra Żyłę, dla którego rozpoczął się już osiemnasty rok przygód związanych ze skokami narciarskimi. Zanim na dobre rozpocznie się olimpijskie skakanie podczas igrzysk w Pekinie, warto bliżej poznać tę barwną postać polskiego sportu.



1. Ile lat ma Piotr Żyła?

Piotr Żyła urodził się dokładnie 16 stycznia 1987 roku w Cieszynie. Swoje urodziny hucznie świętował dokładnie dziewiętnaście dni przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzień jego 35. urodzin przypadł w tym roku na indywidualny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem.

Reklama

2. Pierwsze skoki Piotra Żyły

Piotr Żyła zaczął skakać w wieku 8 lat. Pierwszą skocznią polskiego sportowca był... dach stodoły. 26 grudnia 2004 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Sankt Moritz. Pierwsze punkty w tym cyklu zdobył 14 stycznia 2005, zajmując 19. miejsce w Sapporo.



3. Piotr Żyła - wzrost

Popularny "Wiewiór" nie należy do najwyższych zawodników i ma 176 centymetrów wzrostu.

4. Wykształcenie skoczka z Cieszyna

Żyła studiował na na Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trenersko-menadżerska. W Bielsku - Białej obronił pracę licencjacką "Pewność siebie sportowca na przykładzie reprezentacji Polski kadry A w skokach narciarskich".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Piotr Żyła: Dużo ludzi przyszło na moje urodziny. WIDEO INTERIA.TV

5. Rodzice Piotra Żyły

Rodzice polskiego skoczka to Ewa i Zbigniew Żyłowie, którzy od ponad 20 lat prowadzą pensjonat w Ustroniu. Ten chwali się na oficjalnej stronie, że jest to jednocześnie dom rodzinny Piotra Żyły. Jego rodzice, pomimo sukcesów skoczka, nie zrezygnowali z prowadzenia pensjonatu.



6. Żona Piotra Żyła i dzieci

Polski skoczek wziął ślub z Justyną Lazar, a rok później para doczekała się syna, Jakuba. Gdy chłopiec miał 5 lat, na świecie pojawiła się jego siostra, Karolina. Małżeństwo Piotra Żyły przetrwało do 2018 roku - wtedy, po długich i publicznych kłótniach pary, sąd orzekł o rozwodzie. Co ciekawe, Justyna żyła jest kuzynką innego polskiego skoczka, Adama Małysza.

Zdjęcie Żona Piotra Żyły, Justyna, kibicowała mu w 2013 roku. / Maciej Gillert / East News

7. Piotr Żyła partnerka

Po rozwodzie z Justyną Piotr Żyła związał się z nową partnerką, 24-letnią Marceliną Ziętek, która jest znana przede wszystkim z występów w telewizyjnych paradokumentach.

Instagram Post

8. Gdzie mieszka Piotr Żyła?

Piotr żyła mieszka obecnie w Ustroniu, z Marceliną Ziętek buduje dom.

9. Medal Piotra Żyły

Piotr Żyła ma na koncie Złoty medal MŚ z Lahti 2017, brązowy medal MŚ z Val di Fiemme 2013, brązowy medal MŚ z Falun 2015, Brązowy medal MŚ w lotach Oberstdorf 2018 oraz Srebrny medal MŚ juniorów z Rovaniemi 2005. Te medale Żyła zdobywał w konkursach drużynowych. Indywidualne medale Piotra Żyły to Brąz medal MŚ Lahti 2017, II miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni sezonu 2016/2017 oraz zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Oslo w marcu w 2013 roku.

10. Ile waży skoczek?

Waga skoczka narciarskiego jest bardzo ważna i zawodnik musi dbać o to, by ta utrzymywała się na odpowiednim poziomie. Dlatego waga Piotra Żyły to nie więcej niż 60 kilogramów.



11. Ulubiony film Piotra Żyły

Sportowiec nie zawsze żyje tylko sportem, a polski skoczek lubi zrelaksować się przy dobrym seansie. Jego ulubiony film to "Szybcy i wściekli".



Zdjęcie Drużyna skoczków, która zdobyła brązowy medal w mistrzostwach świata, od lewej: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Piotr Żyła / AFP

12. Rekord życiowy Piotra Żyły

Polski skoczek może pochwalić się niezłym wynikiem, jeśli chodzi o długość lotu. Jego rekord życiowy to 248,0 metrów, które ustanowił 24 marca 2019 na Letalnicy w Planicy.



13. Ile zarabia Piotr Żyła?

Nie licząc obecnego sezonu, żyła za skoki w poprzednich pięciu zarobił ponad 2 miliony złotych. To wynagrodzenie za wyniki sportowe w Pucharze Świata oraz imprezach rangi mistrzowskiej, a także za zdobycie chociażby tytułu mistrza świata. Obecny sezon nie jest jednak dla Żyły tak udany jak poprzednie. Dlatego w sezonie 2021/2022 zarobił na razie 36,5 tys. zł (dane z 20 grudnia 2021 roku).