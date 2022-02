Najlepsi celowo przekraczają granicę? Znany trener broni Polki

Oprac.: Jakub Kędzior Pekin 2022

Polka Agnieszka Baczkowska, pełniąca rolę kontrolerki, była jedną z bohaterek konkursu drużyn mieszanych w skokach narciarskich podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Nasza rodaczka bardzo skrupulatnie podeszła do swoich obowiązków i zdyskwalifikowała kilka czołowych zawodniczek, co przewróciło wyniku konkursu do góry nogami. Spotkała ją za to spora krytyka, choć uznany trener Alexander Pointner uważa, że zupełnie niezasłużona.

Zdjęcie Sara Takanashi została zdyskwalifikowana / Grzegorz Momot / PAP/EPA