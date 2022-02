Przypomnijmy: u Walijewej wykryto zakazaną od 2014 roku trimetazydynę. Była ona obecna w próbce, pobranej jeszcze w grudniu, lecz jej wyniki ujawniono dopiero 8 lutego. Po ich opublikowaniu Rosyjska Komisja Antydopingowa (RUSADA) zawiesiła tymczasowo młodą gwiazdę, lecz dzień później, na jej wniosek cofnęła ten ruch.

Cała sytuacja nie spodobała się MKOl, który wykorzystał swoje uprawnienia i odwołał się w tej sprawie do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Ten w poniedziałek orzekł, że 15-latka może wystartować w rozpoczynającej się dziś rywalizacji solistek, choć przy tym wciąż nie doprecyzował, czy ostatecznie przyznany zostanie Rosjanom złoty medal za zakończoną już rywalizację drużyn, w której Walijewa brała udział.



Trudno jest oceniać ruch CAS, gdyż cała sprawa dotyczy zaledwie 15-letniej zawodniczki. Wielu jest zdania, że samodzielnie nie mogła zdecydować się na stosowanie zakazanych substancji i w pewien sposób roztacza nad nią, z racji jej wieku, "parasol ochronny". Z drugiej strony - mimo wszystko Rosjanka złamała obowiązujące przepisy, co na ten moment (bez względu na to, czy uczyniła to świadomie, czy też nie) nie ulega wątpliwości.



Głos na temat zamieszania i werdyktu CAS zabrała Bradie Tennell - łyżwiarka figurowa, brązowa medalistka igrzysk w Pjongczangu (2018) w rywalizacji drużyn. Amerykanka w swojej ocenie jest dość surowa. "Jestem w szoku, że władze mojego sportu i MKOl podjęły taką decyzję. Jakże rozczarowujące jest dla każdego zawodnika w naszym sporcie zauważyć, że zasady, z którymi trenujemy i żyjemy są do dowolnej dyspozycji osób odpowiedzialnych" - napisała w sieciach społecznościowych.



"Moje serce jest z każdym ze sportowców, którzy rywalizują w czysty sposób. Każdy z was może, wchodząc na lód, robić to z poczuciem, że dopełnilł olimpijskich wartości" - dodała, wieńcząc swoje oświadczenie retorycznym pytaniem. "Czy chcemy, by nasz sport był tak reprezentowany?"

