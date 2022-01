Pekin 2022. Maskotka zimowych igrzysk: Bing Dwen Dwen

Maskotki olimpijskie kibicom oraz sportowcom towarzyszą od ponad pół wieku. Pierwsza maskotka olimpijska zadebiutowała w 1968 roku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zorganizowanych w Grenoble we Francji. Pierwszy raz maskotkę igrzysk na szerszą skalę w promocji igrzysk wykorzystano podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia, a także na oficjalnych produktach handlowych, pojawił się niedźwiadek Misza.



Zazwyczaj maskotka olimpijska to zwierzę, charakterystyczne dla danego obszaru i kraju, w którym rozgrywane są zawody. Nie inaczej jest w przypadku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Maskotką tych igrzysk jest panda Bing Dwen Dwen, najpopularniejsze chińskie zwierzę. Nie jest to jednak zwyczajna panda, bo maskotka tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich jest obdarzona niezwykłymi, kosmicznymi mocami.

Pekin 2022. Maskotka igrzysk olimpijskich nie boi się mrozów

Maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jak tłumaczą organizatorzy imprezy, jest mistrzem wszelkich zimowych dyscyplin. Imię Bing Dwen Dwen oznacza mniej więcej tyle co "kochające lód, zdrowe i urocze dziecko". Maskotce mróz nie jest straszny, ponieważ nosi na sobie kombinezon z lodu, który symbolizuje siłę sportowców.

Na lewej łapce Bing Dwen Dwen ma czerwone serce, które symbolizuje chińską gościnność. Maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie to również symbol chińskiego postępu technologicznego. Jej kombinezon przypomina ubiór astronautów. Kolorowe okręgi wokół jego twarzy symbolizują tor łyżwiarski i pętle otaczające arenę, w której panczeniści powalczą o medale. Ich nieregularny, dynamiczny kształt, ma natomiast symbolizować erę szybkiej komunikacji przy pomocy sieci 5G.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - maskotka Paraolimpiady

Maskotka Bing Dwen Dwen to nie jedyna oficjalna maskotka zbliżających się olimpijskich zmagań. Do maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, dołącza także maskotka paraolimpiady, która nazywa się Shuey Rhon Rhon. Maskotka paraolimpiady symbolizuje dziecko latarniowe, gotowe na przyjęcie przyjaciół z całego świata.

Nazwa Shuey Rhon Rhon oznacza również ciepło, przyjaźń, odwagę i wytrwałość. Ma symbolizować nadzieję na poprawę sytuacji niepełnosprawnych w społeczeństwie. Tradycja chińskich lampionów sięga tysiąc lat i jest związana z obchodami Chińskiego Nowego Roku, które przypadają w lutym, w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich wybrana z tysięcy pomysłów

Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Pekin 2022 otrzymał 5800 projektów maskotek nadesłanych z 35 krajów, z których ostatecznie wybrano dwie - Bing Dwen Dwen oraz Shuey Rhon Rhon. Stolica Chin to pierwsze miasto w historii igrzysk, które zostało gospodarzem olimpiady letniej, jak i zimowej.

Pekin 2022. Kiedy ceremonia otwarcia igrzysk? Najważniejsze daty

Kiedy ruszają Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie? Ceremonia otwarcia igrzysk Pekin 2022 zaplanowana jest na piątek 4 lutego (godz. 13 czasu polskiego). Rywalizacja o medale olimpijskie potrwa przez ponad dwa tygodnie, do 20 lutego.

Natomiast Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w Pekinie w dniach od 4 do 13 marca.