"Stop wojnie", "Pokój dla Ukrainy" - z takimi transparentami przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia igrzysk paraolimpijskich w Pekinie manifestowali sportowcy w z Ukrainy. Rozpoczynające się właśnie w chińskiej stolicy zimowe igrzyska będą odbywać się w cieniu rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Z rywalizacji wykluczono zawodników z Rosji i Białorusi, ale na szczęście ukraińskiej ekipie udało się dotrzeć do Pekinu i mimo niezwykle ciężkiej sytuacji w ich kraju, będą walczyć o medale. Trudno nawet wyobrazić sobie, co muszą teraz czuć mając świadomość, że ich bliscy zostali w ojczyźnie, gdzie każdego dnia trwają walki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekaterina Shakalova: Po informacji o wojnie, byłam w szoku. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czytaj także: "Nie da się nie myśleć o tej wojnie"

Manifestacja przed ceremonią otwarcia igrzysk paraolimpijskich to z pewnością nie ostatni taki akcent w Pekinie. Niestety wiele wskazuje na to, że ta impreza może zapisać się w historii i to niestety nie z powodu niezwykłych sportowych wyników.